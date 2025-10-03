  • 03.10.2025, 10:30:03
Terminaviso: Pressekonferenz zum „14. Umweltkontrollbericht“ mit BM Totschnig, UBA-Geschäftsführerin Aichberger und SC Schneider

Wien (OTS) - 

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig, die Geschäftsführerin des Umweltbundesamts, Hildegard Aichberger, und Sektionschef Jürgen Schneider laden ein zur Pressekonferenz zur Vorstellung des 14. Umweltkontrollberichts. Der Bericht wird im Auftrag des Umweltministeriums vom Umweltbundesamt erstellt und erscheint alle drei Jahre. Er ist das zentrale Instrument, um den Zustand der Umwelt in Österreich faktenbasiert darzustellen.

Wann: Montag, 6. Oktober 2025, um 10:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Montag Früh unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: presse@bmluk.gv.at
Website: https://www.bmluk.gv.at/

