Grüne Wien/Berner: Kinderschutz in der Krise – Strukturelles Versagen & akuter Handlungsbedarf statt Anker für Kinder in Not

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe leidet seit Jahren an schwerem Ressourcenmangel – laut aktuellen Medienberichten ist auch die Krisenpflege betroffen: Säuglinge können nicht bei Krisenpflegeeltern untergebracht werden, sondern müssen in Krankenhäusern versorgt werden. Mitarbeiter:innen betreuen Babys sogar bei sich zu Hause. Expert:innen warnen, dass dieser Zustand weder zeitgemäß noch professionell vertretbar ist. “Kinder werden in Wien nicht fremduntergebracht, weil es die beste Lösung ist, sondern weil es keine Alternativen gibt. Das ist Ergebnis politischen Versagens”, so die Familiensprecherin der Grünen, Ursula Berner.

"Während die Mitarbeiter:innen solidarisch handeln und enorme Verantwortung übernehmen, weil die Stadt die seit Jahren bestehende Krise der MA11 ignoriert, bestreitet die zuständige Stadträtin die dahinterliegende Problematik“, kritisiert Berner. Was Stadträtin Emmerling als „Kultur des Zusammenhalts“ idealisiert, hat auch ernstzunehmende Folgen für die psychische Belastung der Mitarbeiter:innen. „Während die Beschäftigten längst am Limit arbeiten, tut die Politik so, als gäbe es kein Problem. Das ist verantwortungslos“, so Berner.

Die Grünen fordern unter anderem den Ausbau qualitativ hochwertiger ambulanter Angebote für Familien mit Säuglingen. Darüber hinaus braucht es: