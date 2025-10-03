Welttierschutztag 2024: Adopt, do not shop – 2.102 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf

Wien/Vösendorf (OTS) -

Zum Welttierschutztag am 4. Oktober startet Tierschutz Austria die Aktion "Adopt, don’t shop: Aktuell versorgen die Mitarbeiter:innen bei Tierschutz Austria 2.102 Schützlinge, darunter 308 Katzen und 240 Hunde – aber auch Exoten wie die Krokodile Schnappi und Pancho, eine riesige Spornschildkröte Siggi oder Fuchs Fuxi.

Mit der Aktion „Adopt, don’t shop“ ruft Tierschutz Austria dazu auf, Tieren aus dem Tierheim eine zweite Chance zu geben. „ Einem Tier eine neue Chance auf ein Zuhause zu geben bedeutet nicht nur, dass sich das Leben des Tieres zum Positiven verändert, sondern auch das Leben der Familie. Genau das macht unsere Arbeit so besonders – wenn wir sehen, wie glücklich das Tier in seiner neuen Familie ist .“, betont Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Adoption zahlt sich immer aus. 500 Hunde wurden beispielsweise letztes Jahr am Standort alleine am Standort Vösendorf vermittelt. “ Das waren bewusste Entscheidungen – Entscheidungen gegen Züchter aus dem Ausland, Entscheidungen für ein älteres Tier, ein blindes Tier oder einfach einen erwachsenen Hund ”, weiß Stephan Scheidl, Tierschutz Austria Tierheimleiter des größten Tierschutzhauses in Österreich. “ Über diese Entscheidungen sind wir sehr dankbar – es waren bewusste Entscheidungen für ein Tierheimtier! ”

Ganz neu im Tierschutzhaus ist Wallaby Jambo 🦘. Er kam über eine andere Organisation, die sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Das männliche Beuteltier aus der Familie der Kängurus ist derzeit noch scheu und lebt in einem umgebauten Wildschweingehege. Bis er vermittelt werden kann, braucht er spezielles Känguru-Futter – eine zusätzliche Herausforderung für das Tierheim, das bereits täglich mehrere Tonnen Futter für seine über 2.100 Tiere bereitstellen muss.

Trotz dieser enormen Belastung zeigt sich auch eine positive Entwicklung: Noch nie war die Hilfsbereitschaft größer. Über 2.000 Freiwillige engagieren sich mittlerweile im Projekt „Team Tierschutz“ und helfen Tag für Tag, die enorme Arbeit für Tiere zu bewältigen.

Mehr Infos: www.team-tierschutz.at



Fotos (honorarfrei)

Wallaby

Tierschutz allgemein