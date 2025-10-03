Das war der 2. Solidaritätsrun der OÖ Schulen

Wien (OTS) -

Traumhaftes Wetter, großartige Atmosphäre – die besten Voraussetzungen für ein rundum gelungenes Event.

1.000 Schüler:innen aus 13 OÖ Schulen machten mit beim 2. Solidaritätsrun der OÖ Schulen im Stadion von Vöcklabruck und brachten unfassbar viel positive Energie und eine unbändige Lust an Sport und Bewegung mit. So wurde der Solidaritätsrun der OÖ Schulen – im Auftrag von ASKÖ und Special Olympics Oberösterreich, umgesetzt vom Verein sports4everybody – zu einem großen Erfolg. Stundenlang wurden von gemischten (= inklusiven) Gruppen Runden um Runden gelaufen, damit Geld für den guten Zweck zusammenkam. Und so können sich die 9 OÖ ASO-Schulen wieder über eine Unterstützung für ihre Schule freuen.

Großer Dank gilt dem Hauptpartner Licht Ins Dunkel sowie folgenden Firmen: Uniqa Insurance Group AG Linz, Lenzing Papier GmbH, BZL Bildungszentrum Lenzing, GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft, Staff 24 - das Personaldienstleistungsunternehmen.

Mit einem tollen Helfer-Team trat wieder der Verein 1. THC Timelkamer Highland Club auf. Zudem kümmerte sich die ASKÖ Oberösterreich um interessante sportliche Aktiv-Stationen und der ASKÖ-FIT-Frosch Hopsi Hopper motivierte die Schüler:innen beim Laufen.

Rundum: es war ein gelungenes Sportfest, das sich alle nächstes Jahr wieder wünschen würden. Jedem und jeder sei geraten, sich die großartigen Bilder anzusehen, die eine eindeutige Sprache sprechen.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Wenn man die strahlenden Gesichter der Kinder und Jugendlichen sieht, wird einem klar, wie wichtig solche Events sind. Wir sind stolz, dass wir mit dem Solidaritätsrun und den Partnern ein Vorbild für wirklich inklusive Sportevents geworden sind.“