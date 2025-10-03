AK Kulturmonat November: Kultur zum halben Preis genießen

Linz (OTS) -

Hurra, November! Im Kulturmonat der Arbeiterkammer Oberösterreich gibt es heuer wieder 100 Prozent Kulturgenuss zum halben Preis. Gemeinsam mit zahlreichen Partner:innen bietet die AK ihren Mitgliedern einen einzigartigen Kulturvorteil: Alle Tickets bei AK-Veranstaltungen und bei ausgewählten Kulturhäusern sind im November um 50 Prozent ermäßigt. Zusätzlich gibt es in mehreren oberösterreichischen Museen den Eintritt um nur 1 Euro.

Das Programm reicht von Konzerten über Kabarett bis zu Ausstellungen in ganz Oberösterreich. „ Als Arbeiterkammer ist es uns wichtig, dass möglichst viele Menschen günstige Kulturangebote nutzen können. Denn der Besuch von Kulturangeboten, darf keine Frage des Einkommens sein. Das gilt in Zeiten der deutlich steigenden Preise umso mehr “, betont AK-Präsident Andreas Stangl.

Kulturvielfalt im November

In der Arbeiterkammer Linz treten unter anderem Mike Sponza & Rythm Goosebumps (4.11.), Malarina (12.11.), Der Nino aus Wien (19.11.) und Dr.Bohl (27.11.) auf. Ein musikalisches Highlight ist das AK Classics Konzert mit Angus Webster im Brucknerhaus Linz (5.11.). Auch Kulturhäuser wie das GUGG Braunau, die Local-Bühne Freistadt, der Posthof Linz, die Tribüne Linz, das Anton Bruckner Centrum Ansfelden sowie der Kulturpark Traun beteiligen sich am AK-Kulturmonat.

Museen um nur 1 Euro

Neben den Veranstaltungen können AK-Mitglieder im November oberösterreichische Museen zum symbolischen Eintrittspreis von 1 Euro besuchen, darunter das Ars Electronica Center, das Lentos Kunstmuseum, das Schlossmuseum Linz und das Museum Arbeitswelt Steyr.

Exklusiv für AK-Mitglieder

Die Aktion gilt exklusiv für Mitglieder der Arbeiterkammer Oberösterreich mit gültiger AK-Leistungskarte. Die ermäßigten Karten sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Hier gibt es einen Überblick zu den Kulturveranstaltungen sowie Infos zu Tickets.