- 03.10.2025, 10:03:32
- /
- OTS0037
AVISO: Psychosoziale Betreuung in Jugendbildungszentren
Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Pressekonferenz mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz, AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern und Güzel Samed/ PSZ-Therapeut ein:
Thema: Psychosoziale Betreuung in Jugendbildungszentren – Pilotierung eines neuen Angebotes an den Standorten Wr. Neustadt und Amstetten.
Die Jugendbildungszentren sind ein Bildungsangebot für job- und lehrstellensuchende Jugendliche, das von AMS und Land NÖ initiiert und in Kooperation mit dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird.
Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025 – 10 Uhr
Ort: Jugendbildungszentrum Wr. Neustadt, Wiener Straße 54, 2700 Wiener Neustadt
Wir freuen uns über Ihr/Dein Interesse!
Anmeldung bitte unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
02742/900513733
buero.rosenkranz@noel.gv.at
