AVISO: Psychosoziale Betreuung in Jugendbildungszentren

St. Pölten (OTS) - 

Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Pressekonferenz mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz, AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern und Güzel Samed/ PSZ-Therapeut ein:

Thema: Psychosoziale Betreuung in Jugendbildungszentren – Pilotierung eines neuen Angebotes an den Standorten Wr. Neustadt und Amstetten.

Die Jugendbildungszentren sind ein Bildungsangebot für job- und lehrstellensuchende Jugendliche, das von AMS und Land NÖ initiiert und in Kooperation mit dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird.

Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025 – 10 Uhr

Ort: Jugendbildungszentrum Wr. Neustadt, Wiener Straße 54, 2700 Wiener Neustadt

Wir freuen uns über Ihr/Dein Interesse!

Anmeldung bitte unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz

02742/900513733

buero.rosenkranz@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

