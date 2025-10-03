Neuer Bachelorstudiengang „Green Engineering“ an der FH Salzburg

Puch/Kuchl (OTS) -

Die FH Salzburg erweitert ihr Studienangebot um einen zukunftsweisenden Bachelorstudiengang: „Green Engineering – Nachhaltige Verfahrenstechnik und Kreislaufwirtschaft“*. Der berufsbegleitende Studiengang richtet sich an alle, die technische Innovationen mit ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden möchten. Die Bewerbung ist ab 30. Oktober 2025 möglich, geplanter Studienstart ist im September 2026.

Der neue Studiengang Green Engineering verbindet ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, betriebswirtschaftliches Know-how und ökologische Kompetenzen. Nachhaltigkeit ist dabei nicht nur ein Thema, sondern der Kern des Studiums.

FH-Prof.in Dr.in Alina Meindl, Leiterin des Entwicklungsteams Green Engineering: „Die Studierenden des neuen Bachelors Green Engineering gestalten aktiv den Wandel von einem linearen Wirtschaftssystem hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Nach dem Vorbild der Natur entwickeln sie praxisnahe, innovative Lösungen für zentrale Zukunftsfragen. Von ressourcenschonender Produktentwicklung über energieeffiziente Verfahren bis hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen.“

Das Studium bietet:

Eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Arbeit an realen Projektaufgaben.

Berufspraktika und flexible Studienorganisation für Berufstätige.

Spezialisierung ab dem 3. Semester auf „Nachhaltige Verfahrenstechnik“ oder „Kreislaufwirtschaft“.

Berufsaussichten und Karrierewege

Absolvent*innen des Studiengangs Green Engineering sind unter anderem bestens qualifiziert für Tätigkeiten in der umweltfreundlichen Produktion, Umwelttechnik, in der nachhaltigen Produktentwicklung und in der Umweltberatung.

Weitere Informationen zum Studiengang und zur Bewerbung finden Sie unter:

fh-salzburg.ac.at/green-engineering-bachelor

*vorbehaltlich Genehmigung durch die verantwortlichen Gremien.