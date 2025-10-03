Pfotenhilfe zum Welttierschutztag: Die Menschheit kennt keine Gnade für die Tiere

Lochen (OTS) -

Der Welttierschutztag am 4. Oktober wird auch anlässlich des Todestages des Franz von Assisi begangen, der ein sehr großer Tierfreund gewesen sein soll. Zum Feiern ist Tierschützern allerdings nicht zumute. Während zwar hierzulande das Tierschutzbewusstsein der Menschen in den letzten Jahren stark gestiegen ist, wirkt sich dies politisch und damit gesetzlich kaum aus.

Und global gesehen sieht es ohnehin dramatisch für unsere Mitgeschöpfe aus. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe spricht anlässlich des Welttierschutztages davon, dass die Menschheit die Tierwelt gnadenlos verfolgt und unterdrückt. "Sobald der Mensch die Tiere zu seinen Gunsten benützen oder töten kann, tut er dies. Das beginnt schon beim Frühstück", so Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Und sobald sie auch nur im Geringsten stören, werden sie vertrieben, verfolgt und eiskalt umgebracht. Ob es der krähende Hahn des Nachbarn ist, die Tauben auf dem Dach, das Katzenbaby oder der Biber, der einfach nur für seine Familie sorgen will. Von der Maus bis zum Wolf ist den Menschen alles im Weg, was sich nicht hundertprozentig kontrollieren oder ausbeuten lässt und muss 'weg'. Wir müssen wenigstens an diesem einen Tag im Jahr einen Schritt zurück machen und zum Nachdenken über unser Handeln innehalten."

Die Pfotenhilfe weist darauf hin, dass Tiere uns in ihrem Denken, ihren Fähigkeiten, aber insbesondere ihren Gefühlen und Bedürfnissen so unglaublich ähnlich sind, "dass es wirklich erschütternd ist, wie wir trotz allem mit ihnen umgehen. Sie haben uns nichts getan und wer sich schon nicht als Tierfreund bezeichnen will, der soll sie doch bitte wenigstens in Ruhe lassen", so Stadler.

Abschließend erinnert die Pfotenhilfe noch an die weisen Worte der kurz vor dem Welttierschutztag verstorbenen großen Tierschützerin Jane Goodall: "Lasst uns Gewalt und Intoleranz durch Verständnis, Mitgefühl und Liebe ersetzen." und “Es wird keinen Weltfrieden geben, solange wir mit der Natur nicht in Frieden leben.”