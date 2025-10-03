  • 03.10.2025, 09:53:32
  • /
  • OTS0032

Grüne NÖ: Bundesregierung kürzt bei den Menschen, betoniert aber Milliarden in die Lobau

St. Pölten (OTS) 

Die Klubobfrau der Grünen im Niederösterreichischen Landtag, Helga Krismer, reagiert scharf auf die aktuellen Berichte betreffend dem geplanten Kahlschlag durch den Bund bei Umwelt- und Energieförderungen: „Wir erleben derzeit, dass die Bundesregierung den Menschen in allen Bundesländern erklärt, es sei kein Geld mehr da – für eine faire Unterstützung nach Katastrophen, für eine verlässliche Gesundheitsversorgung, für Pflege oder für leistbare Öffi-Angebote. Gleichzeitig will man Milliarden für eine Autobahn mitten durch ein Naturschutzgebiet ausgeben. Das ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die gerade in ländlichen Regionen ums tägliche Auskommen kämpfen müssen“, so Helga Krismer.

Die Grüne Klubobfrau verweist auf die massiven Folgen von Straßenprojekten wie der S34 oder dem Lobautunnel: „Das ist Betonpolitik des letzten Jahrhunderts – teuer, zerstörerisch und ohne Zukunft. Die Menschen im Marchfeld, im Waldviertel oder im Mostviertel wissen genau, dass wir keine weiteren fossilen Milliardenlöcher brauchen, sondern Investitionen in öffentlichen Verkehr, Hochwasserschutz und Klimavorsorge.“

Helga Krismer fordert ein sofortiges Umdenken: „Die Menschen wollen Antworten statt mauern. Die Bundesregierung muss ihre Prioritäten endlich richtig setzen. Milliarden gehören in die Projekte derjenigen Menschen, die für die Zukunft klimafreundlich z.B. durch Heizungstausch investieren wollen, ebenso in die Schulen, Pflege, Energiewende und klimafitte Infrastruktur – und nicht in eine Autobahn durch ein Schutzgebiet.“

Abschließend hält Helga Krismer fest: „Die Zeiten der Beton- und Asphaltallianzen sind vorbei. Wer jetzt noch Milliarden in fossile Projekte steckt, mauert und handelt gegen die Interessen der Menschen – in Wien genauso wie in den Bundesländern wie Niederösterreich“

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/

