Personelle Verstärkung bei der KTM AG: Neue Vice Presidents in den Bereichen HR und Design

Mattighofen (OTS) -

Seit Anfang Oktober verstärken Richard Piller als neuer Vice President HR und Christof Täubl als Vice President Design das Management-Team der KTM AG. Mit diesem Schritt werden zwei erfahrene Experten ins Unternehmen geholt, die mit dem bestehenden Vorstand die strukturelle Grundlage für langfristigen Erfolg legen.

„Richard Piller und Christof Täubl überzeugen durch ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Mobilitätsbranche und ergänzen unser Team mit Fachwissen und praxisnaher Kompetenz. Die Weiterentwicklung unserer Talentmanagementsysteme sowie der Aufbau eines unternehmensinternen Design-Centers ist ein integraler Bestandteil der Neuausrichtung der KTM AG“ , so Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG.

Richard Piller ist HR-Experte mit jahrelanger Erfahrung als Führungskraft in Wachstums- sowie Krisenzeiten und war seit 2012 als Vice President Global Human Resources bei Magna Powertrain tätig. Seine Karriere im HR-Bereich, startete vor über 20 Jahren bei Siemens und führte ihn weiter zu den Austrian Airlines, wo er vor seinem Wechsel zu Magna Powertrain die Position des Vice President Human Resources & Organization verantwortete. Richard Piller hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert.

Christof Täubl ist ein strategischer Designleiter mit über 18 Jahren Erfahrung im Motorrad- und Mobilitätsdesign. In dieser Zeit gestaltete er auch die Transportation-Design-Vision bei Kiska – in den Bereichen Zweirad, Vierrad und Mobilität der Zukunft. Seine Karriere im Design-Bereich, startete im Jahr 2006 als Freelancer und führte ihn weiter zu Kiska, vom Junior Designer bis hin zum Director Transportation Design. Christof Täubl hat Industrial Design an der FH Joanneum studiert. Daraufhin folgte ein Master-Programm im Transportation Design an der Umeå, Institut of Design, in Schweden.

Über die KTM AG

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG, ist ein führender europäischer Hersteller von Motorrädern. Mit ihren Premium-Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt sie zu den europäischen Technologie- und Marktführern im Premium-Motorradsegment. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben und macht die KTM AG zu einem Vorreiter der Branche.

Die KTM AG verfügt über ein breites Produktportfolio, das eine ständig wachsende Motorrad-Modellpalette umfasst, die alle wesentlichen Hubraum- und Leistungsklassen von 50 bis 1300 ccm abdeckt.

English Version:

Personnel Reinforcement at KTM AG: New Vice Presidents in HR and Design

Since the beginning of October, Richard Piller as the new Vice President HR and Christof Täubl as Vice President Design have strengthened the management team of KTM AG. With this step, two proven experts have joined the company to establish, together with the existing board, the structural foundation for long-term success.

“Richard Piller and Christof Täubl impress with their decades of experience in the mobility industry and enrich our team with expertise and hands-on competence. The further development of our talent management systems as well as the establishment of an in-house design center are integral parts of KTM AG’s strategic realignment,” said Gottfried Neumeister, CEO of KTM AG.

Richard Piller is an HR expert with many years of leadership experience in both growth and crisis periods. Since 2012, he has served as Vice President Global Human Resources at Magna Powertrain. His HR career began over 20 years ago at Siemens and subsequently led him to Austrian Airlines, where he held the position of Vice President Human Resources & Organization before moving to Magna Powertrain. Richard Piller studied law at the University of Vienna.

Christof Täubl is a strategic design leader with over 18 years of experience in motorcycle and mobility design. During this time, he also shaped the transportation design vision at Kiska – in the fields of two-wheelers, four-wheelers, and future mobility. His design career began in 2006 as a freelancer, after which he joined Kiska, advancing from Junior Designer to Director of Transportation Design. Christof Täubl studied Industrial Design at FH Joanneum, followed by a Master’s program in Transportation Design at the Umeå Institute of Design in Sweden.

About KTM AG

KTM AG, a PIERER Mobility AG company, is a leading European motorcycle manufacturer. With its premium brands KTM, Husqvarna, and GASGAS, it is one of the European technology and market leaders in the premium motorcycle segment. In addition to motorcycles with combustion engines, the product portfolio also includes high-end components (WP) and vehicles with innovative electric drives, making KTM AG a pioneer in the industry.

KTM AG has a broad product portfolio that includes a constantly growing range of motorcycle models covering all major displacement and power classes from 50 to 1300 cc.