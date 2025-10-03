Wiener Stadthalle: Event-Highlights im Oktober 2025

Wien (OTS) -

Im Oktober 2025 verwandelt sich die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, erneut in einen Hotspot für herausragende Live-Erlebnisse.



Max Raabe & Palast Orchester – 10. & 11. Oktober 2025

In seinem neuen Programm „Hummel streicheln“ entführen Max Raabe & Palast Orchester das Publikum in eine Welt voller skurriler Tierträume, zeitloser Klassiker der 20er/30er Jahre und humorvoller Pop-Hits. Ob man nun Bibern beim Baumfällen zusieht, das Känguru Kekse verteilt oder den perfekten Moment verpasst – nicht nur die schräge, charmante Moderation macht die beiden Konzerte zu einem tierisch-vergnüglichen Erlebnis in der Halle F der Wiener Stadthalle. Ein Muss für alle Fans des kultigen „Raabe-Pop“!



Erste Bank Open – 18. bis 26. Oktober 2025

Die Wiener Stadthalle wird von 18. bis 26. Oktober 2025 wieder zum Tennis-Mekka: Mit aktuell fünf Top-Ten-Spielern - Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenz Musetti und Karen Khachanovverspricht das ATP-500-Turnier sportliche Hochspannung. Unter anderen haben auch Daniil Medvedes, Andrey Rublev oder die US-Amerikaner Tommy Paul und Frances Tiafoe ihr Antreten bestätigt. Und Dank Wildcard ist auch Österreichs Tennis-Topduo Sebastian Ofner und Filip Misolic, fix beim Heimturnier mit dabei. Für Tennisfans garantiert ein Highlight voller packender Matches in der Wiener Stadthalle.



YUNGBLUD – Idols -The World Tour – 29. Oktober 2025

Der britische Ausnahmekünstler YUNGBLUD kommt mit seinem bisher persönlichsten Projekt "Idols" erstmals in die Wiener Stadthalle. Das genreübergreifende Album entstand aus einer Reise der Selbstentfaltung und Rebellion. Mit kraftvoller Live-Performance, die Rock, Pop und Punk zu einer modernen Rockoper verschmilzt, wird YUNGBLUD am 29. Oktober in Halle D die Bühne zum Beben bringen.



Andreas Gabalier – EIN HULAPALU AUF UNS -Tour 2025 – 31. Oktober 2025

Volks-Rock’n’Roll in Höchstform: Andreas Gabalier bringt am 31. Oktober seine mitreißende Show in die Halle D. Fans in Dirndln und Lederhosen, kraftvolle Songs und Energie pur machen das Konzert zu einem Gesamt-Erlebnis. Gabalier selbst verspricht: „Ich gebe live alles für meine Fans! Ein HULAPALU auf uns!“ – ein musikalisches Highlight zum Abschluss des Monats.



Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

