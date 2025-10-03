- 03.10.2025, 09:24:32
Treibstoff- und Heizölpreise deutlich rückläufig – Strom bleibt Preistreiber
Gaspreise leicht rückläufig - Feste Brennstoffe mit Plus
Die Entwicklung der Haushaltsenergiepreise zeigte im August ein gemischtes Bild: Während Strom- und Gaspreise gegenüber Juli leicht anzogen, gaben die Preise für Mineralölprodukte wie Heizöl und Treibstoffe nach dem Juli-Hoch deutlich nach. Insgesamt sanken die Energiepreise im Monatsvergleich um 0,4 %.
Im für die Inflationsberechnung entscheidenden Jahresvergleich bleibt Strom der wichtigste Preistreiber. Die Endkundenpreise hatten zu Jahresbeginn kräftig angezogen – vor allem wegen gestiegener Netzentgelte und des Auslaufens staatlicher Unterstützungsmaßnahmen. Dämpfend wirkten weiterhin die Preise für Treibstoffe und Heizöl. Im August lagen die Energiepreise insgesamt 5,9 % über dem Vorjahresniveau, nach 4,3 % im Juli.
Hier finden Sie eine Tabelle mit den Energieträgern im Monats- und Jahresvergleich.
Der gesamte Pressetext mit Details zu den verschiedenen Energieträgern und alle weiteren Informationen zur Methodik sowie zum Haftungsausschluss befinden sich hier.
