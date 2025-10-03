FW-Fürtbauer: Mahrer liefert Worte – die Wirtschaft braucht endlich Taten!

Wien/Linz (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert Klartext: Die ‚bunte‘ VP-SP-NEOS-Regierung bleibt in Untätigkeit stecken und bringt kaum mehr als halbherzige Ankündigungen zustande – und mit Harald Mahrer hat sie einen Kammerpräsidenten, der zwar lautstark kritisiert, aber nichts bewegt.

Im aktuellen OE24-Interview beklagte Mahrer steigende Gebühren, Energiepreise und Bürokratie. Doch solange er als Wirtschaftskammer-Präsident und ÖVP-Spitzenfunktionär selbst nicht entschlossen handelt, bleiben seine Worte ohne Gewicht. Besonders die Wirtschaftskammer sollte endlich mit gutem Beispiel vorangehen und bei sich selbst sparen, anstatt den Apparat weiter aufzublähen und damit die Mitglieder zusätzlich zu belasten.

Die Unternehmer brauchen keine Schlagzeilen, sondern spürbare Entlastungen: Energiepreisdeckel, Abgaben- und Gebührenreduktion sowie konsequenten Bürokratieabbau. Dass Mahrer Kritik übt, aber im System selbst nichts durchsetzt, zeigt: Er ist Teil des Problems – nicht Teil der Lösung.

FW OÖ-Landesobmann NAbg. Michael Fürtbauer betont: „Wer nur kritisiert, aber selbst tief im System verankert ist und nicht handelt, macht sich mitschuldig. Herr Mahrer sollte endlich handeln – und die Wirtschaftskammer muss bei sich selbst beginnen zu sparen, statt die Unternehmer weiter zu belasten. Nur so schaffen wir echte Entlastung für Betriebe und eine Zukunft, in der Leistung wieder zählt.“