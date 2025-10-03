  • 03.10.2025, 08:09:32
Experiment Photon

Zu Grenzen der Google Öffentlichkeit

Wien (OTS) - 

Das Experiment Photon besteht derzeit aus einem Bild | Farben, einem Gedicht in 16 Sprachen - von Arabisch bis Zulu - und einer Komposition (Olha Kryvosheieva). Vorgeschlagen wird mit diesem Kunstwerk eine neue Energie auf der Basis von Quantentechnologie, eine neue Weltwährung und eine neue UNO als Alternative zu einem drohenden (atomaren) Weltkrieg. Eine Google Abfrage zu Herbert Arlt Photon am 3.10.2025 um 1:22 erbrachte 3.950 Ergebnisse. Andere Ergebnisse bringen Abfragen mit eingeschalteter VPN oder von ÜbersetzerInnen aus anderen Ländern. Auffällig ist, dass die Ergebnisse zum Teil nichts mit dem Experiment Photon zu tun haben, die Multimedialität, die Vielfalt der Sprachen überhaupt keine Berücksichtigung erhält. Selbst Kombinationen wie Herbert Arlt Photon Lungisani Radebe (Johannesburg, Übersetzer in Zulu) bringen keine Ergebnisse. Diese und andere Abfrageergebnisse verweisen auf die Beschränktheit von Google. Die reale Präsenz des Kunstwerkes im Netz wird nicht erfasst, sondern der Abfragende wird auf sich selbst und seine Konsumwelt zurückgeworfen. Eine neue Zugänglichkeit der Welt scheint nichts mehr als eine Marketing Metapher zu sein.

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: arlt@arltherbert.at
Website: https://www.arltherbert.at

