SportOkay.com expandiert nach Slowenien – im Land der Radsportstars

Ljubljana / Innsbruck (OTS) -

SportOkay.com, einer der führenden europäischen Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seinen Online-Shop für Slowenien. Nach den Markteintritten 2024 in Frankreich und Spanien sowie 2025 in den Niederlanden setzt das Unternehmen seine kontinuierliche Expansion fort und bietet ab sofort auch slowenischen Kundinnen und Kunden ein breites Sortiment an hochwertigen Sportartikeln zu attraktiven Konditionen. Zum Start in Slowenien bietet SportOkay.com 10% Einführungsrabatt zusätzlich auf fast das gesamte Sortiment.

Technologie & Logistik mit Symbolkraft

„Slowenien ist ein sportbegeistertes Land – Sommer wie Winter. Für uns ist es daher ein logischer Schritt, hier mit SportOkay.com präsent zu sein“, sagt CEO Konrad Plankensteiner. „Unser Verpackungsroboter sorgt dafür, dass täglich tausende Bestellungen schnell und effizient verpackt werden – und nun gehen viele davon auch in ein Land, das für seine Rad- und Wintersporttradition europaweit bekannt ist.“

Breites Sortiment mit Radsport-Fokus

SportOkay.com überzeugt mit einem besonders starken Sortiment im Bereich Radsport, Outdoor, Klettern, Running sowie im Skisport. Slowenien gilt als Heimat einiger der weltbesten Radrennfahrer – Namen wie Tadej Pogačar oder Primož Roglič stehen stellvertretend für die enorme Popularität von Rennrad- und Gravel-Sport. Radfahrerinnen und Radfahrer finden bei SportOkay.com eine große Auswahl an Fahrrädern, Helmen, Funktionsbekleidung, Schuhen, Komponenten und Zubehör. Insgesamt stehen über 400 Top-Marken zur Verfügung – ideal für alle, die in einem Land mit Alpen, Adriaküste und Mittelgebirgen sportlich aktiv sind.

Sportnation Slowenien – Markt mit Potenzial

Slowenien gehört zu den sportaffinsten Ländern Europas: Rund 61% der Bevölkerung regelmäßig Sport (slovenia.si) – von Skifahren über Wandern bis zum Radfahren. Der slowenische Sportartikelmarkt ist auf ein jährliches Volumen von rund 500 Millionen Euro (Marktanalyst 6Wresearch) geschätzt und wächst stetig, insbesondere im Onlinehandel. SportOkay.com will sich als relevanter Player etablieren und den Kundinnen und Kunden in Slowenien mit schneller Lieferung, fairen Preisen und erstklassigem Service eine attraktive Alternative bieten.

SportOkay.com Facts

SportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013 erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und vertreibt Bekleidung, Schuhe und Sportausrüstung von über 400 führenden Marken. Mit einem Jahresumsatz von über 35 Mio. Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf modernste Technologie: Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im Einsatz, um effiziente Abläufe zu gewährleisten. Die Kunden bewerten SportOkay.com auf „Trusted Shops“ mit „Sehr gut“ (4,8 von 5 Punkten). Computer Bild hat SportOkay.com mehrfach als TOP SHOP ausgezeichnet.