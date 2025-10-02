- 02.10.2025, 16:47:32
- /
- OTS0163
AVISO! Lesung mit Udo Landbauer und Gerald Grosz: „Merkels Werk – unser Untergang“
Top-Event der FPÖ Niederösterreich am 8. Oktober 2025
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Lesung der FPÖ Niederösterreich mit dem Titel „Merkels Werk – unser Untergang“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie Bestseller-Autor Gerald Grosz einzuladen.
Thema: Lesung „Merkels Werk – unser Untergang“
Teilnehmer: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie Bestseller-Autor Gerald Grosz
Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr)
Ort: Forum Landtag, Landhausplatz, 3109 Sankt Pölten
Bitte um Anmeldung (Medium, Anzahl und Namen der teilnehmenden Personen) bis 7. Oktober 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN