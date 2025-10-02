  • 02.10.2025, 16:47:32
AVISO! Lesung mit Udo Landbauer und Gerald Grosz: „Merkels Werk – unser Untergang“

Top-Event der FPÖ Niederösterreich am 8. Oktober 2025

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Lesung der FPÖ Niederösterreich mit dem Titel „Merkels Werk – unser Untergang“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie Bestseller-Autor Gerald Grosz einzuladen.

Thema: Lesung „Merkels Werk – unser Untergang“

Teilnehmer: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie Bestseller-Autor Gerald Grosz

Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr)

Ort: Forum Landtag, Landhausplatz, 3109 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung (Medium, Anzahl und Namen der teilnehmenden Personen) bis 7. Oktober 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

