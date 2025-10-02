Tanz, der verzaubert: Enrique Gasa Valga präsentiert das Programm des Innsbruck Winter Dance Festivals 2026

Innsbruck (OTS) -

Vom 30. Jänner bis 8. März 2026 verwandelt sich Innsbruck in eine Bühne für den Tanz. Am 18. Februar 2026 eröffnet Enrique Gasa Valgas Carmen in der Dogana den Festivalwinter. Mit der Company Factoria de Dansa aus Katalonien gewinnt das Ensemble hier Tänzerinnen, die frische Impulse nach Tirol bringen.

Am 26. Februar 2026 folgt die Uraufführung von Saving Salvador - Ein Tribut an Dalí. Am 7. und 8. März 2026 begeistert David Corias Los Bailes Robados. Vorverkauf ab 1. Oktober 2025; Nähere Infos (auch zu den Side-Events): www.innsbruck.dance

Premiere "Carmen"

Datum: 18.02.2026

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Dogana Innsbruck

Rennweg 3

6020 Innsbruck

Österreich

