FPÖ – Schnedlitz: „Stockers nächste ‚Gipfel-Show-Einlage‘ stoppt keinen einzigen illegalen Einwanderer!“

Wien (OTS) -

Als „an Zynismus nicht mehr zu überbietende Nabelschau des eigenen Totalversagens“ hat heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die Aussagen von ÖVP-Kanzler Stocker am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen bezeichnet. „Dass sich die ÖVP jetzt für den dritten abgeschobenen Syrer abfeiert, ist die reinste Volksverhöhnung und eine Bankrotterklärung ihrer gesamten Asylpolitik. Bei mehr als 100.000 Syrern im Land würde es bei diesem Schneckentempo rund 8.000 Jahre dauern, bis diese wieder dort sind, wo sie hingehören: nämlich in ihrer Heimat! Außer Show-Reisen, PR-Gipfeln und Luftblasen hat die ÖVP nichts zu bieten, um das Problem der illegalen Masseneinwanderung wirklich zu lösen – sie will es nicht und sie kann es nicht! Statt der noch immer gelebten ‚Willkommenskultur‘ in unser Sozialsystem für illegale Asylforderer braucht es längst eine konsequente Abschiebekultur“, so Schnedlitz.

Für den FPÖ-Generalsekretär sei klar, dass die ÖVP im Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung auf ganzer Linie versagt habe. „Diese Partei ist der Garant für offene Grenzen und hat die Hauptverantwortung für die Asyl-Katastrophe der letzten Jahre. Während sich Stocker, Karner und Co mit PR-Phrasendrescherei brüsten, sind unsere Grenzen weiter sperrangelweit offen und die illegale Masseneinwanderung in unser Sozialsystem geht ungebremst weiter. Das ist keine Politik für Österreich, das ist ein Verrat an der Sicherheit und der kulturellen Identität der eigenen Bevölkerung. Wer außerdem noch immer glaubt, mit den Einwanderungsfanatikern in Brüssel auch nur einen Millimeter in Richtung einer restriktiven Asyl- und Migrationspolitik umsetzen zu können, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen“, kritisierte Schnedlitz. Dieses „Schmierentheater aus leeren Ankündigungen und wirkungsloser Symbolpolitik“ sei den Menschen keinen Tag mehr länger zumutbar. Die FPÖ sei die einzige politische Kraft mit einem klaren und umsetzbaren Plan zum Schutz Österreichs.

Abschließend stellte Schnedlitz unmissverständlich klar: „Die Österreicher haben genug von dieser Showpolitik. Sie wollen keine PR-Gipfel, sondern echte Sicherheit. Nur ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl wird für die Umsetzung einer sicheren ‚Festung Österreich‘, einen sofortigen Asylstopp und eine rigorose Remigration von Straftätern und Illegalen sorgen. Nur mit uns wird Österreich wieder sicher – vom ersten Tag an!“