Welttierschutztag ist nicht nur ein Gedenktag für Tiere

Tiere, Menschen und Gesellschaft, alles ist miteinander untrennbar verbunden!

„Gerade die laufenden Entwicklungen in unserer Gesellschaft brauchen ganz dringend Gedenktage, Tage des Nachdenkens“, sagt Prof. Gerhard Weissgrab, der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft, und weiter, „eine ganz wichtige Funktion solcher Tage ist das Innehalten und die Unterbrechung unserer alltäglichen Gewohnheiten und Sichten. Es ist sinnvoll, einen kleinen Schritt zurück zu tun, selbst wenn wir es eilig haben. Am Welttierschutztag sollten wir diesen kleinen Schritt zurück machen, um besser sehen zu können, wie es den Tieren in unserer Gesellschaft geht. Es ist wohl keine falsche Annahme, wenn wir von unserem Umgang mit den Tieren gleichzeitig auf den Umgang mit unseren Mitmenschen und der gesamten Umwelt rückschließen. Wir werden viele Fehlentwicklungen sehen. Einerseits in Form von Industrialisierung der Tiere in der Agrarwirtschaft, aber genauso absurde Auswüchse in der Haustierhaltung. Machen wir uns Fehlentwicklungen bewusst, das ist der erste Schritt zu wichtigen und dringend erforderlichen Kurskorrekturen.

Der Welttierschutztag ist wieder einmal ein Anstoß, sich Gedanken zu machen. Vor allem auch Gedanken darüber, dass wir unsere Beziehungen zu den Tieren niemals getrennt von gesellschaftlichen Entwicklungen sehen können. Bemühen wir uns um ein Bewusstmachen dieser Zusammenhänge und davon abgeleitet, um einen einfühlsameren Umgang mit den Tieren und der Umwelt, auch zum Wohle der gesamten Gesellschaft.“

