Immer Verlass auf den HOFER Preis: HOFER hat 2025 bereits bei 1.200 Produkten die Preise gesenkt!

Sattledt (OTS) -

Von Speiseölen über Kaffeeartikeln bis zuletzt bei der Butter: HOFER hat in diesem Jahr bereits bei 1.200 Artikeln die Preise gesenkt. Und diese Preisvergünstigungen sind nicht nur auf wenige Tage beschränkt. So garantiert der Diskonter einen wirklichen Vorteil für seine Kund:innen – kurz: den HOFER Preis.

Bei HOFER ist man nicht nur gut aufgehoben, wenn es um Qualität und Frische geht – sondern auch, wenn am Ende mehr im Geldbörserl übrigbleiben soll. Zu den Unternehmensprinzipien zählt, verbesserte Einkaufs-Konditionen umgehend in den Verkaufspreisen zu berücksichtigen und so den Preisvorteil direkt an die HOFER Kund:innen weiterzugeben. So konnte der Diskonter in diesem Jahr bereits kräftig an der Preisschraube drehen und bei 1.200 Produkten die Preise senken. Gerade bei den Grundnahrungsmitteln legt HOFER einen Fokus darauf, diese günstig anzubieten. Daher durften sich Kund:innen heuer unter anderem über Preissenkungen bei Speiseölen, Kaffeeartikeln, Grillprodukten, Haushaltswaren und zuletzt bei ausgewählten Butterartikeln freuen. Diese insgesamt 1.200 Vergünstigungen sind nicht nur auf wenige Tage beschränkt und so bietet HOFER für seine Kund:innen einen wirklichen Vorteil. Damit beweist der Diskonter, dass er immer in Sachen Kund:innenansprüche immer am Puls der Zeit ist – und auf den HOFER Preis stets Verlass ist.

Produktinformationen im Überblick

Bei HOFER günstig

Milsani Butter aus Österreich, 250 g, um 1,79 Euro (vorheriger Preis: 1,99 Euro, Preisreduktion um 10%)

BARISSIMO Classico , 500 g, um 4,99 Euro (vorheriger Preis: 5,99 Euro, Preisreduktion um –16,6%)

BELLASAN Speiseöl , 500 ml, um 1,99 Euro (vorheriger Preis: 2,19 Euro, Preisreduktion um -9,1 %)

Etc.

Über HOFER

Die HOFER KG zählt mit rund 540 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiter:innen zu den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt garantiert unter dem Motto „Da bin ich mir sicher.“ hervorragende Qualität zum günstigen HOFER Preis. Das Standardsortiment umfasst rund 3.000 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel. HOFER setzt sich aktiv für Klimaschutz ein.