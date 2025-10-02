AVISO: Pressegespräch zu Stromversorgungssicherheit in Österreich

Wien (OTS) -

Die Stromversorgungssicherheit ist ein zentrales Thema für Österreichs Bevölkerung und Wirtschaft. Ein Blackout im April 2025 auf der iberischen Halbinsel hat die Frage aufgeworfen, kann das auch in Österreich passieren. Morgen wird der Zwischenbericht der internationalen Expertenkommission, die diesen Vorfall untersucht, in Brüssel veröffentlicht.

Im Rahmen eines Pressegesprächs mit Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer und APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner werden die Ergebnisse des Berichts analysiert sowie die Energiepolitischen Ableitungen für Österreich präsentiert:

Kernaussagen und Erkenntnisse aus dem Zwischenbericht

Bedeutung für die Versorgungssicherheit in Österreich

Ableitungen für Österreichs Energiepolitik

Pressegespräch zur Stromversorgungssicherheit mit Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer und APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner

Datum: 03.10.2025, 12:00 Uhr

