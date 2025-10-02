Medieneinladung zur Eröffnung des neuen Murals am asperner See mit Stadträtin Kaup-Hasler am 13.10.

Wien (OTS) -

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Eröffnung des jüngsten öffentlichen Kunstwerks mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in aspern Seestadt ein. An der Promenade im Norden des asperner Sees entstand im Sommer eine großflächige Wandmalerei – ein Mural – durch das Künstler*innenkollektiv muralia.

Gemeinsam mit den drei verantwortlichen Künstler*innen wird das Kunstwerk von Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, eröffnet und präsentiert.



Als Medienvertreter*in laden wir Sie herzlich zur feierlichen Eröffnung ein.



Wann: Montag, 13. Oktober 2025 um 14:00 Uhr

Wo: Nordufer des asperner Sees, aspern Seestadt, 1220 Wien

U2 Ausgang Seestadtpromenade, am Seeufer entlang Richtung Aspern Nord / Zaha-Hadid-Platz

Programm:

14:00 Uhr: Begrüßung und feierliche Eröffnung des Murals durch

Veronica Kaup-Hasler , Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien

, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien Christian Stromberger , Bezirksrat, Vorsitzender Kulturkommission Donaustadt (angefragt)

, Bezirksrat, Vorsitzender Kulturkommission Donaustadt (angefragt) Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420

mit einem durch die beteiligten Künstler*innen geführten Spaziergang entlang des Kunstwerks.

Anschließend: „Come by & paint“ – Offener Workshop unter der Leitung von Nadine Schuller vom Calle Libre-Team. Gemeinsam mit den Künstler*innen und Streetart-Begeisterten wird ein Teil eines neuen Kunstwerks gestaltet.

