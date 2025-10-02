- 02.10.2025, 15:04:34
- /
- OTS0149
Medieneinladung zur Eröffnung des neuen Murals am asperner See mit Stadträtin Kaup-Hasler am 13.10.
Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Eröffnung des jüngsten öffentlichen Kunstwerks mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in aspern Seestadt ein. An der Promenade im Norden des asperner Sees entstand im Sommer eine großflächige Wandmalerei – ein Mural – durch das Künstler*innenkollektiv muralia.
Gemeinsam mit den drei verantwortlichen Künstler*innen wird das Kunstwerk von Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, eröffnet und präsentiert.
Als Medienvertreter*in laden wir Sie herzlich zur feierlichen Eröffnung ein.
Wann: Montag, 13. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
Wo: Nordufer des asperner Sees, aspern Seestadt, 1220 Wien
U2 Ausgang Seestadtpromenade, am Seeufer entlang Richtung Aspern Nord / Zaha-Hadid-Platz
Programm:
14:00 Uhr: Begrüßung und feierliche Eröffnung des Murals durch
- Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien
- Christian Stromberger, Bezirksrat, Vorsitzender Kulturkommission Donaustadt (angefragt)
- Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420
mit einem durch die beteiligten Künstler*innen geführten Spaziergang entlang des Kunstwerks.
Anschließend: „Come by & paint“ – Offener Workshop unter der Leitung von Nadine Schuller vom Calle Libre-Team. Gemeinsam mit den Künstler*innen und Streetart-Begeisterten wird ein Teil eines neuen Kunstwerks gestaltet.
Wir bitten um Anmeldung an presse@aspern-seestadt.at und freuen uns auf Ihr Kommen!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Wien 3420 aspern Devlopement AG
Eröffnung Mural an der Seestadtpromenade
Datum: 13.10.2025, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Nordufer asperner See
1220 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
aspern Die Seestadt Wiens / Wien 3420 aspern Development AG
Ingrid Spörk
Telefon: +43 664 84 86 151
E-Mail: i.spoerk@wien3420.at
Website: https://www.aspern-seestadt.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WAP