  • 02.10.2025, 15:04:34
  • /
  • OTS0149

Medieneinladung zur Eröffnung des neuen Murals am asperner See mit Stadträtin Kaup-Hasler am 13.10.

Kreativität in Aktion: Das neue Mural an der Seestadtpromenade.
Wien (OTS) - 

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Eröffnung des jüngsten öffentlichen Kunstwerks mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in aspern Seestadt ein. An der Promenade im Norden des asperner Sees entstand im Sommer eine großflächige Wandmalerei – ein Mural – durch das Künstler*innenkollektiv muralia.

Gemeinsam mit den drei verantwortlichen Künstler*innen wird das Kunstwerk von Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, eröffnet und präsentiert.

Als Medienvertreter*in laden wir Sie herzlich zur feierlichen Eröffnung ein.

Wann: Montag, 13. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
Wo: Nordufer des asperner Sees, aspern Seestadt, 1220 Wien
U2 Ausgang Seestadtpromenade, am Seeufer entlang Richtung Aspern Nord / Zaha-Hadid-Platz

Programm:

14:00 Uhr: Begrüßung und feierliche Eröffnung des Murals durch

  • Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien
  • Christian Stromberger, Bezirksrat, Vorsitzender Kulturkommission Donaustadt (angefragt)
  • Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420

mit einem durch die beteiligten Künstler*innen geführten Spaziergang entlang des Kunstwerks.

Anschließend: „Come by & paint“ – Offener Workshop unter der Leitung von Nadine Schuller vom Calle Libre-Team. Gemeinsam mit den Künstler*innen und Streetart-Begeisterten wird ein Teil eines neuen Kunstwerks gestaltet.

Wir bitten um Anmeldung an presse@aspern-seestadt.at und freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Wien 3420 aspern Devlopement AG

Eröffnung Mural an der Seestadtpromenade

Datum: 13.10.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nordufer asperner See

1220 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

aspern Die Seestadt Wiens / Wien 3420 aspern Development AG
Ingrid Spörk
Telefon: +43 664 84 86 151
E-Mail: i.spoerk@wien3420.at
Website: https://www.aspern-seestadt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WAP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright