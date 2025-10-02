FPÖ – Pracher-Hilander: „Systemparteien bekämpfen nicht Probleme der Menschen, sondern nur die FPÖ“

Wien (OTS) -

„In den parlamentarischen Ausschüssen setzt sich das fort, was wir bereits aus den Plenarsitzungen kennen. Weder der schwarz-rot-pinken Verliererampel noch der sogenannten grünen Scheinopposition geht es darum, den Menschen in Österreich zu dienen. Es geht ihnen ausschließlich darum, gegen uns Freiheitliche als die einzige echte Opposition im Land vorzugehen“, kritisierte heute die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Katayun Pracher-Hilander.

Als Beispiel für diese Politik gegen das Volk verwies Pracher-Hilander auf den Gleichbehandlungsausschuss Anfang September. „Dort haben die Grünen SPÖ-Ministerin Holzleitner attackiert, warum sie nicht endlich dafür sorge, dass die Universitäten vom ‚Recht auf freie Pronomenwahl‘ Gebrauch machten, da bislang nur eine Universität diesen Unsinn tatsächlich umsetze. Anstatt sich mit den realen Sorgen der Menschen, wie Teuerung, Arbeitslosigkeit oder Standortkrise, zu beschäftigen, verlieren sich diese Parteien in ideologischen Luftblasen, die für die Österreicher keinerlei Bedeutung haben.“

Besonders entlarvend sei, so Pracher-Hilander, dass plötzlich das Autonomiegesetz der Universitäten kein Hindernis darstelle, wenn es darum gehe, den „kunterbunten ideologischen Wahnsinn“ voranzutreiben. „Geht es jedoch darum, den politisch motivierten Genderzwang zu beenden, wie wir Freiheitliche es im gestrigen Wissenschaftsausschuss beantragt haben, dann ist dieses Autonomiegesetz plötzlich das große Gegenargument. Unser Antrag wurde von den Grünen mit der höhnischen Bemerkung abgetan, als hätte dieses Land keine anderen Sorgen. Gleichzeitig haben sich ÖVP, SPÖ, NEOS und die grüne Scheinopposition sofort zusammengeschlossen, um den freiheitlichen Antrag ins Lächerliche zu ziehen. Dabei zeigten sie nicht nur eine erschreckende Arroganz in Ton und Inhalt, sondern offenbarten auch eine Denk- und Logikfeindlichkeit, die ihresgleichen sucht“, erklärte die FPÖ-Abgeordnete.

„An diesem Beispiel erkennt man glasklar, worum es den anderen Parteien wirklich geht. Sie wollen die einzige wahre Opposition im Land, die FPÖ, bekämpfen und damit auch die Bürger mundtot machen, die wir vertreten. Für diese Überheblichkeit gegenüber freiheitlichen Volksvertretern und der österreichischen Bevölkerung werden ÖVP, SPÖ, NEOS und die grüne Scheinopposition spätestens bei den nächsten Nationalratswahlen die Rechnung präsentiert bekommen. Die Menschen haben es nämlich satt, von abgehobenen Sesselklebern zum Machterhalt-Spielball degradiert zu werden“, so Pracher-Hilander.

„Man kann diesen ‚Anti-Volk-Parteien‘ fast dankbar sein, denn mit jedem Wort, das sie gegen uns richten, öffnen sie noch mehr Menschen die Augen. Immer mehr Bürger erkennen, dass es nur mit der FPÖ und mit einem Volkskanzler Herbert Kickl eine Politik für Österreich und seine Bevölkerung geben wird", sagte Pracher-Hilander.