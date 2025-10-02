NEOS zu Kickl: „Wer von Festungen träumt, wacht allein auf“

Wien (OTS) -

„Wer von Festungen träumt, wacht am Ende allein auf“, sagt Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Entwicklungszusammenarbeit, zur jüngsten Aufregung von FPÖ-Obmann Herbert Kickl über die Afrika-Strategie. „Österreich braucht keine Mauern, sondern echte Zukunftsstrategien.“ Brandstötter kritisiert auch Kickls Wortwahl scharf: „Von einem ‚politischen Amoklauf‘ zu sprechen, ist nicht nur verantwortungslos, sondern eine Verhöhnung all jener Menschen, die von echter Gewalt betroffen sind.“

Während die Bundesregierung trotz schwieriger Ausgangslage auf Hochdruck an Reformen arbeitet und Lösungen liefert, steht Herbert Kickl weiterhin nur für eines: Krawall statt Lösungen. „Kickl hat seine eigene Flucht aus der Verantwortung noch immer nicht verdaut – und fällt seither ausschließlich durch schrille Parolen auf, die Österreich nicht weiterbringen. Auch bei der gestern präsentierten Afrika-Strategie hat die Bundesregierung wieder gezeigt, dass sie an zukunftsfitten Lösungen arbeitet, um neue Handelspartner und Märkte zu finden, unsere Sicherheit zu erhöhen, illegale Migration zu bekämpfen und wirtschaftliche Potenziale zu nutzen. Kickl hat für keine dieser Herausforderungen eine taugliche Lösung.“