Tourismusverband Linz wieder Mitglied im Austrian Convention Bureau (ACB): „Take a risk. Visit Linz.“

Convention4u Teilnehmende unterwegs durch die Linzer Innenstadt
Per 2025 ist der Tourismusverband Linz neues Mitglied im ACB. Die oberösterreichische Landeshauptstadt bringt damit einen starken Player der Kongress- und Veranstaltungsbranche ins österreichweite Netzwerk ein – mit einer klaren Haltung, innovativem Mindset und kreativen Lösungen jenseits des Gewohnten.

Unkonventionell und professionell – Linz als Veranstaltungsdestination

Linz ist eine Symbiose aus Industrie-, Kultur- und internationaler Kreativstadt, eingebettet in wunderschöne Naturlandschaften an der Donau. Meetings, Kongresse, Events – alles ist möglich. Individuell, nachhaltig, manchmal sogar unmöglich gut“, so beschreibt Marie-Louise Schnurpfeil (Geschäftsführerin bei Tourismusverband Linz) selbstbewusst das Angebot für Veranstalter:innen.

Der USP? Ungewöhnlich denken und Räume schaffen, in denen Neues entsteht. „Tage lieber ungewöhnlich“ ist dabei mehr als ein Motto – es ist gelebte Praxis eines engagierten Convention Teams. Die Profis helfen kostenlos. Sind objektiv, vernetzen persönlich und sind kreativ. Sie checken Termine, suchen Hotels, finden Locations und helfen beim Programm. Für alle, die mehr wollen als Schema F. „Linz begegnet den anstehenden Herausforderungen mit der Einladung, positive Zukunftsbilder zu entwerfen. Das geht nur gemeinsam und darin liegt auch die Chance der Tagungsbranche: Menschen mehr als einen Ort zu bieten, sondern einen Ermöglichungsraum zu öffnen, der verbindet und Transformation möglich macht“, erklärt ACB Geschäftsführerin Marie Lechner.

ACB-Mitgliedschaft als Bekenntnis zu Weiterentwicklung und Vernetzung

Mit dem Beitritt im Dachverband der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche setzt Linz ein Zeichen für den offenen Austausch in der Branche: „Uns ist Austausch und Lernen wichtig, da ist das jährliche Tagungslabor ACB Convention4u, welches 2024 in Linz stattfand, genau richtig“, so Schnurpfeil. „Weiters bietet die Einbindung in das nationale Netzwerk eine Bühne für neue Ideen, Perspektiven und das Mitgestalten einer lebendigen und zukunftsorientierten Tagungslandschaft.“

Wir freuen uns mit Linz Tourismus einen starken Partner zu haben, der sich nachhaltig, lebendig und am Puls der Zeit präsentiert, um Menschen in guten Austausch zu bringen. Damit fügt sich das neue ACB-Mitglied ideal in die Vision des Verbandes ein: Österreich zur chancenreichsten Begegnungsplattform der Welt zu entwickeln.“, so ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer.

Mehr Informationen zum Verband und aktuellen Weiterbildungen unter www.acb.at

