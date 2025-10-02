„Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“: Musikalisches Showspektakel zum 200-Jahr-Jubiläum am 4. Oktober im ORF

Wien (OTS) -

Der heurige ORF-Jahresschwerpunkt zum 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn geht rund um das am 25. Oktober 2025 stattfindende Jubiläum mit einer Reihe weiterer Sendungen ins Finale. Ein besonderes Highlight für die ganze Familie steht am Samstag, dem 4. Oktober, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. Unter dem Titel „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ ist das erst am vergangenen Wochenende am Wiener Heumarkt zu Ende gegangene Gastspiel des Circus-Theater Roncalli zu sehen. Inspiriert von Motiven sowie Charakteren der Strauss-Operette „Cagliostro in Wien“ und basierend auf bekannten Melodien des Walzerkönigs haben Autor Thomas Brezina und Komponist und Arrangeur Johnny Bertl im Auftrag des Jubiläumsprojekts „Johann Strauss 2025 Wien“ ein musikalisches Showspektakel kreiert. Mitreißende Melodien treffen auf akrobatische Acts, verwoben in einer zauberhaften Geschichte aus der Welt des Zirkus. Manege frei für Johann Strauss, wie man ihn bislang noch nie gehört und gesehen hat!



Mehr zum Inhalt:



Wie in der originalen Operette „Cagliostro in Wien“, die 1875 in Wien uraufgeführt wurde und heute beinahe in Vergessenheit geraten ist, geht es auch in der Neuinterpretation um geheime Sehnsüchte, zerplatzte Träume, Lügen, Geldgier, die Leichtgläubigkeit der Menschen und die Suche nach dem großen Glück. Im Zirkus von Madame Sophie (Eva Maria Marold) wird mit Spannung der große Magier Cagliostro (Thomas Borchert), in Begleitung von Lady Laurenza (Katharina Gorgi) und seinem Assistenten Herrn Gustav (Andreas Lichtenberger), erwartet. Nur Severin (Josef Ellers), Madame Sophies Sohn, teilt die allgemeine Begeisterung nicht: Sein Traum ist es, eines Tages den Zirkus zu übernehmen und mit neuen Artistiknummern das Publikum zu begeistern. Doch seine Mutter zweifelt an seinem Können und beschließt, das Familienunternehmen zu verkaufen. Severins Kindheitsfreundin Emilia (Sophia Gorgi) bietet ihre Hilfe an. Cagliostros Zauber allerdings stellt die Zukunft des Zirkus auf eine heikle Probe. In weiteren Rollen sind Barbara Castka, Nazide Aylin, Valentina Inzko Fink, Jakob Pinter, Dani Spampinato, Florian Resetarits, Reinhold G. Moritz und Clemens Matzka zu erleben, sowie Artistinnen und Artisten des Circus-Theater Roncalli und Clown OriolO.



In der einzigartigen Atmosphäre der Manege verschmelzen unter der musikalischen Leitung von Gabor Rivo die neu arrangierten Klänge von Johann Strauss mit der zauberhaften Welt der Artistinnen und Artisten. Regisseur Michael Schachermaier verbindet die turbulente Geschichte rund um einen Zirkus, dessen Zukunft durch einen Täuscher und Blender in Gefahr gerät, mit spektakulärer Artistik und Clownerie. Für die ORF-Bildregie dieses genreübergreifenden Musiktheatererlebnisses zwischen Musical, Show und Zirkus zeichnet Felix Breisach verantwortlich.