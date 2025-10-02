  • 02.10.2025, 14:01:02
SPÖ-Laimer zum BPK-Bericht: „Wichtiger Beitrag für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit“

SPÖ-Wehrsprecher: Empfehlungen mit „gebotener Ernsthaftigkeit“ behandeln – Beschaffungsprozesse müssen laufend verbessert werden

Wien (OTS) - 

„Ich möchte mich ausdrücklich bei der Beschaffungs-Prüfkommission (BPK) für ihre akribische Arbeit bedanken. Der heute präsentierte Bericht zeigt einmal mehr, wie wichtig die unabhängige und gründliche Überprüfung der militärischen Beschaffungsprozesse ist. Es geht schließlich um nichts Geringeres als die Stärkung unseres Bundesheers, finanziert durch Steuereinnahmen“, so SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer. ****

Kritikpunkte und Empfehlungen müssten mit der „gebotenen Ernsthaftigkeit“ behandelt werden. „Die Politik muss auf Basis von Fakten entscheiden. Eine frühzeitige und kontinuierliche Einbindung aller fachlich zuständigen Stellen ist daher nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich“, so Laimer.

Der SPÖ-Abgeordnete betont abschließend, dass die Empfehlungen der Kommission nicht im politischen Alltag untergehen dürften. „Wir sind es den Soldat:innen sowie den Steuerzahler:innen schuldig, die Beschaffungsprozesse laufend zu verbessern. Die BPK liefert dafür fundierte Grundlagen, die es jetzt braucht, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und unser Österreichisches Bundesheer damit noch besser und effizienter auszustatten.“ (Schluss) mf/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

