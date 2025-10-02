  • 02.10.2025, 12:34:02
PRESSEGESPRÄCH: Dermatologie im Wandel der Zeit - eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Wien (OTS) - 

135-jähriges Jubiläum der ÖGDV – von Alterserscheinungen kann aber keine Rede sein! In all den Jahren wurden die wissenschaftliche Entwicklung und praktische Umsetzung des Faches Dermatologie gefördert. Heute ist die Dermatologie nicht nur weiblich geprägt, sondern macht auch Frauenthemen sichtbar.

Aus diesem Anlass lädt die ÖGDV zum Pressegespräch, dazu erwarten Sie spannende Gesprächspartner:innen und Themen:

  • Leistungsschau der Dermatologie anlässlich des 135-jährigen Jubiläums der ÖGDV
    Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Müllegger, Univ.-Klinikum Wiener Neustadt
  • Dermatologie: Ein weiblich geprägtes Fach mit gesellschaftlicher Verantwortung
    Prim. Dr. Nina Susanna Häring, MBA, LKH Feldkirch
  • Vorschau auf die Jahrestagung der ÖGDV 2025: Wissenschaftlich. Aktuell. Relevanter denn je.
    Univ.-Doz. Dr. Regina Fink-Puches, MedUni Graz
  • Telemedizin und KI: Moderne Wege der Dermatologie
    Ao. Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann-Wellenhof, MedUni Graz

Pressegespräch: Dermatologie im Wandel der Zeit

Datum: 16.10.2025, 09:30 Uhr - 16.10.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

ÖGDV Pressegespräch: "Dermatologie im Wandel der Zeit"

Meeting-ID: 843 0481 8139

Rückfragen & Kontakt

big5comm Film Media & Communication GmbH
Ursula Sitsch
Telefon: +43/660/845 3703
E-Mail: ursula.sitsch@big5comm.at

