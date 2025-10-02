PRESSEGESPRÄCH: Dermatologie im Wandel der Zeit - eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Wien (OTS) -

135-jähriges Jubiläum der ÖGDV – von Alterserscheinungen kann aber keine Rede sein! In all den Jahren wurden die wissenschaftliche Entwicklung und praktische Umsetzung des Faches Dermatologie gefördert. Heute ist die Dermatologie nicht nur weiblich geprägt, sondern macht auch Frauenthemen sichtbar.

Aus diesem Anlass lädt die ÖGDV zum Pressegespräch, dazu erwarten Sie spannende Gesprächspartner:innen und Themen:

Leistungsschau der Dermatologie anlässlich des 135-jährigen Jubiläums der ÖGDV

Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Müllegger, Univ.-Klinikum Wiener Neustadt Dermatologie: Ein weiblich geprägtes Fach mit gesellschaftlicher Verantwortung

Prim. Dr. Nina Susanna Häring, MBA, LKH Feldkirch Vorschau auf die Jahrestagung der ÖGDV 2025: Wissenschaftlich. Aktuell. Relevanter denn je.

Univ.-Doz. Dr. Regina Fink-Puches, MedUni Graz Telemedizin und KI: Moderne Wege der Dermatologie

Ao. Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann-Wellenhof, MedUni Graz

Pressegespräch: Dermatologie im Wandel der Zeit

Datum: 16.10.2025, 09:30 Uhr - 16.10.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich