- 02.10.2025, 12:34:02
- /
- OTS0113
PRESSEGESPRÄCH: Dermatologie im Wandel der Zeit - eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft
135-jähriges Jubiläum der ÖGDV – von Alterserscheinungen kann aber keine Rede sein! In all den Jahren wurden die wissenschaftliche Entwicklung und praktische Umsetzung des Faches Dermatologie gefördert. Heute ist die Dermatologie nicht nur weiblich geprägt, sondern macht auch Frauenthemen sichtbar.
Aus diesem Anlass lädt die ÖGDV zum Pressegespräch, dazu erwarten Sie spannende Gesprächspartner:innen und Themen:
- Leistungsschau der Dermatologie anlässlich des 135-jährigen Jubiläums der ÖGDV
Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Müllegger, Univ.-Klinikum Wiener Neustadt
- Dermatologie: Ein weiblich geprägtes Fach mit gesellschaftlicher Verantwortung
Prim. Dr. Nina Susanna Häring, MBA, LKH Feldkirch
- Vorschau auf die Jahrestagung der ÖGDV 2025: Wissenschaftlich. Aktuell. Relevanter denn je.
Univ.-Doz. Dr. Regina Fink-Puches, MedUni Graz
- Telemedizin und KI: Moderne Wege der Dermatologie
Ao. Univ.-Prof. Dr. Rainer Hofmann-Wellenhof, MedUni Graz
Pressegespräch: Dermatologie im Wandel der Zeit
Datum: 16.10.2025, 09:30 Uhr - 16.10.2025, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
ÖGDV Pressegespräch: "Dermatologie im Wandel der Zeit"
Meeting-ID: 843 0481 8139
Rückfragen & Kontakt
big5comm Film Media & Communication GmbH
Ursula Sitsch
Telefon: +43/660/845 3703
E-Mail: ursula.sitsch@big5comm.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BIH