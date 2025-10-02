Barbara Schöneberger präsentiert „Verstehen Sie Spaß?“

Wien (OTS) -

„Verstehen Sie Spaß?“ fragt Barbara Schöneberger am Samstag, dem 4. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in einer Live-Ausgabe wieder prominente Gäste – von denen manch einer selbst reingelegt wurde oder andere aufs Glatteis führte. Die Gastgeberin präsentiert dem Publikum auch dieses Mal wieder neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera und schlüpft auch selbst wieder in ihre Paraderolle als Lockvogel.



Ihm sitzt der Schalk(er) im Nacken: Louis Klamroth legt Peter Lohmeyer rein

Wenn der Schauspielstar und eingefleischte Schalke-Fan Peter Lohmeyer gemeinsam mit Sohn Louis Klamroth für eine angebliche Fußballdoku über Schalkes Fankultur ins königsblaue Wohnzimmer eingeladen wird, sieht zunächst alles nach einem ganz normalen Drehtag aus: Interviews, Stadionatmosphäre, ein bisschen Vereinsgeschichte. Doch schnell wird es schräg – sein Sohn, „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel Louis Klamroth, schlägt Peter Lohmeyer im Schalke-Quiz um Längen und verblüfft ihn mit Schalke-Witzen. Damit nicht genug, Peter selbst soll als bekennender Schalke-Ultra in der Heimarena Witze über seinen geliebten Verein reißen und begeht sogar die „Todsünde“, den Namen des Erzrivalen Dortmund im Stadion auszusprechen. Und dann flattert auch noch aufgrund eines vermeintlichen Missgeschicks von Peter schwarz-gelbes Konfetti durch den ehrwürdigen Schalker Spielertunnel.

Herzsch(m)erz im Fernsehgarten: Barbara prankt Andrea Kiewel

In einer Live-Sendung kann bekanntlich alles passieren. Das weiß ZDF-„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel nur zu gut. Kein Wunder also, dass sie schon öfter das Gefühl hatte, es mit der versteckten Kamera zu tun zu haben. Jetzt ist es tatsächlich so weit: Barbara Schöneberger höchstpersönlich zieht in ein „Lebkuchenhäuschen“ auf dem Fernsehgarten-Gelände, um Kiwis „Verstehen Sie Spaß?“-Premiere zu orchestrieren. Während draußen die ersten Promi-Spiele laufen, verziert Barbara fleißig die Lebkuchenherzen – allerdings weniger süß als bissig. Sprüche wie „Nur die Harten kommen in den Fernsehgarten“ oder „Lieber Pflaume als Kiwi“ landen auf den Zuckerguss-Schildern, die Kiwi nichtsahnend an die Punktewand hängt. Dabei werden Barbaras Sprüche von Runde zu Runde frecher. Wie sie sich dabei fühlte, wird Andrea Kiewel in „Verstehen Sie Spaß?“ live per Videoschaltung verraten.

Pannenspaß am Pass: Annika Lau lockt Frederick auf Spritztour mit Tücken

Gemeinsam mit seiner Frau Annika genießt Frederick Lau eine Fahrt durch die Alpen auf einer malerischen Bergstraße. Doch als der Schauspieler und die Moderatorin einer Pannenfahrerin am Straßenrand helfen wollen, nimmt der Ausflug plötzlich eine skurrile Wendung: Erst streikt der Motor, dann rollt der Pannenwagen scheinbar durch Fredericks Zutun einen Hang hinab, und zur Krönung gibt auch noch das Auto des prominenten Paars seinen Geist auf. Während zwei überkorrekte Radfahrer ungefragt mithelfen wollen, kommt Frederick allmählich ein Verdacht: Irgendwas läuft hier schief. Kein Wunder, denn „Verstehen Sie Spaß?“ hat das Steuer übernommen – und Annika gibt als Komplizin Vollgas.

Zwietracht vor der Einheitsfeier: Marina Hoermanseder und Rebecca Mir

Ein nicht ganz alltäglicher Auftrag erwartet Stardesignerin Marina Hoermanseder in Berlin: Für einen Festakt zum 35. Jubiläum der deutschen Einheit soll sie Moderatorin Rebecca Mir passend einkleiden. Doch schon das vorbereitende Treffen im Roten Rathaus verläuft anders als gedacht – kein Wunder, denn sowohl Rebecca als auch der angebliche Protokollchef des hohen Hauses stecken als Lockvögel unter einer Decke. Apropos Decke: Als der ebenso unhöfliche wie modisch ahnungslose Beamte Marina eröffnet, sie müsse dem Bürgermeister spontan eine passende Kreation vorführen, greift die Designerin kurzerhand zu herumliegenden Tischdecken, um daraus eine festliche Robe zu improvisieren.

Adel auf Abwegen: Barbara Schöneberger als Königin Camilla

Hoher Besuch hat sich in Trebsen bei Leipzig angekündigt – die britische Königin Camilla reist zum größten Highland-Spektakel im deutschsprachigen Raum an. Was die Besucher:innen nicht ahnen: Statt auf die Monarchin treffen sie auf die verkleidete Barbara Schöneberger. Die hat sich mit einer Etikette-Schulung durch TV-Adelsexperte Michael Begasse perfekt auf ihre Rolle vorbereitet. Zwischen Dudelsäcken, Kilts und Falkner-Auftritten mischt sich „Ihre Majestät“ unters Volk, schüttelt Hände, verteilt Fähnchen und plaudert charmant mit den Besucherinnen und Besuchern. Aber kann Barbara als verkleidete Camilla überzeugen, oder durchschauen die Schottland-Fans die falsche Königin?

„Der hat’s verdient“: TV-Köchin Viktoria Fuchs lockt Winzer in die Falle

Für Winzer Markus aus dem Markgräflerland wird ein Traum wahr: Auf einer seiner geführten Traktor-Weintouren kann er diesmal Starköchin Viktoria Fuchs begrüßen, die vorgeblich mit ihrer Restaurant-Crew einen Betriebsausflug macht, tatsächlich aber als „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel unterwegs ist. Natürlich möchte der nichts ahnende Markus mit seinen edlen Tropfen bei Viktoria punkten. Doch die gibt sich bei der Weinprobe unbeeindruckt, peppt Markus’ Weißburgunder eiskalt mit einem Schuss Sojasauce auf und spart nicht mit kritischen Bemerkungen. Der Winzer macht gute Miene zum bösen Spiel – bis plötzlich Lockvogel Jan samt Traktorgespann auftaucht, um Markus’ Weintour mit einer lauten Partygesellschaft aufzumischen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt in dieser Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ Schlagersängerin Beatrice Egli mit einem aktuellen Song aus ihrem Repertoire.