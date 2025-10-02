AVISO PK: Hürden für Menschen mit Behinderungen in der Sozialhilfe

Wien (OTS) -

Herzliche Einladung zur Pressekonferenz am



10. Oktober 2025, 10 Uhr

Cafe Landtmann, 1010 Wien

Viele Sozialhilfe-Beziehende sind Menschen mit Behinderungen oder Personen mit psychischen Erkrankungen. In der öffentlichen Debatte kommen sie jedoch kaum vor. Am internationalen „Mental Health“-Tag stellen wir diese Hürden und Benachteiligungen in den Fokus. Es gibt viele vergessene und verschwiegene Probleme in der Sozialhilfe. Wer von einer Reform der Sozialhilfe spricht, darf zu aktuellen Missständen in den Bundesländern nicht schweigen.

Themen:

Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert

aktuell geplante, weitere Verschlechterungen der Sozialhilfegesetze in den Bundesländern und ihre Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen

Herausforderungen und Hürden für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Mit:

Martin SCHENK, Sozialexperte, Psychologe, Die Armutskonferenz.

Gerlinde HEIM, VertretungsNetz, Geschäftsführerin.

Norbert KRAMMER, VertretungsNetz, Bereichsleiter Erwachsenenvertretung und Experte für Armutsfragen.

Brigitte HELLER, Vorsitzende des Vereins Lichterkette, Interessensvertretung für Menschen mit psychischer Erkrankung.

