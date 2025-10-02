- 02.10.2025, 12:31:03
AVISO PK: Hürden für Menschen mit Behinderungen in der Sozialhilfe
Armutskonferenz macht auf vergessene & verschwiegene Probleme in der Sozialhilfe aufmerksam. Am 10.Okt, Mental Health Day.
Herzliche Einladung zur Pressekonferenz am
10. Oktober 2025, 10 Uhr
Cafe Landtmann, 1010 Wien
Viele Sozialhilfe-Beziehende sind Menschen mit Behinderungen oder Personen mit psychischen Erkrankungen. In der öffentlichen Debatte kommen sie jedoch kaum vor. Am internationalen „Mental Health“-Tag stellen wir diese Hürden und Benachteiligungen in den Fokus. Es gibt viele vergessene und verschwiegene Probleme in der Sozialhilfe. Wer von einer Reform der Sozialhilfe spricht, darf zu aktuellen Missständen in den Bundesländern nicht schweigen.
Themen:
- Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert
- aktuell geplante, weitere Verschlechterungen der Sozialhilfegesetze in den Bundesländern und ihre Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen
- Herausforderungen und Hürden für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Mit:
Martin SCHENK, Sozialexperte, Psychologe, Die Armutskonferenz.
Gerlinde HEIM, VertretungsNetz, Geschäftsführerin.
Norbert KRAMMER, VertretungsNetz, Bereichsleiter Erwachsenenvertretung und Experte für Armutsfragen.
Brigitte HELLER, Vorsitzende des Vereins Lichterkette, Interessensvertretung für Menschen mit psychischer Erkrankung.
