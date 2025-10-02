  • 02.10.2025, 12:30:03
Jagd Österreich: Waffengesetz muss Praxistest bestehen

Die Jägerschaft begrüßt die Änderungen zum Datenaustausch der Behörden. Die angekündigten Änderungen im zentralen Waffenregister müssen rasch umgesetzt werden.

Wien (OTS) - 

Die drastische Verschärfung des Waffengesetzes wurde im Nationalrat beschlossen und tritt im Laufe des Jahres 2026 vollumfänglich in Kraft. Jagd Österreich begrüßt die überparteiliche Anerkennung der umfangreichen Ausbildung, die Jägerinnen und Jäger absolvieren – sie gilt als Nachweis der Eignung einer Person zum Besitz einer Waffe. Aus Sicht von Jagd Österreich muss die Umprogrammierung des zentralen Waffenregisters rasch umgesetzt werden, damit die Waffengesetznovelle vollumfänglich greifen kann und auch die Jagdkarte entsprechend hinterlegt ist.

Zu begrüßen sind die Bemühungen der Politik, illegale Aktivitäten zu unterbinden. So ist der Privatverkauf von Waffen in Zukunft nur mehr vor einem legitimierten Händler zulässig. Auch das Schließen der Datenmeldelücke zwischen Stellungsbehörden und Waffenbehörden ist eine Maßnahme, die die Sicherheit erhöhen wird. Eine Waffe – das Wissen Jägerinnen und Jäger am besten – ist ein Werkzeug, dessen Bedienung hohes Verantwortungsgefühl erfordert.

Jägerinnen und Jäger verinnerlichen diese Verantwortung in einer anspruchsvollen Ausbildung und das ist notwendig. Denn die Jagd erfordert Wissen, Handwerk, Zeit. Sie erhält Wild und Wald und ja: Sie braucht dafür eine Waffe. „Jägerinnen und Jäger durchlaufen eine umfassende Ausbildung an der Waffe. Sie sind Leistungsträger im Naturschutz und Wildtiermanagement, das ist auch den politischen Entscheidungsträgern bewusst. Der Waffenbesitz ist Bestandteil der verantwortungsvollen Jagdausübung, diese Tatsache wurde im Sinne der 135.000 Jägerinnen und Jäger anerkannt,“ sagt Franz Mayr Melnhof-Saurau, Präsident von Jagd Österreich.

