Peter Klien begrüßt wieder zu „Gute Nacht Österreich“

Kommt er oder kommt er nicht? Das war die Frage, die sich die FPÖ am vergangenen Samstag vor ihrem Bundesparteitag in Salzburg wohl gestellt hat. Er, das ist Peter Klien. Und ja, er ist gekommen. Aber wie weit? Wurde er mit offenen Armen empfangen? Und konnte er bei der Wahl von Herbert Kickl zum Parteichef im Messezentrum hautnah dabei sein? Die Antworten zeigt die neue Ausgabe der Late-Night-Satire „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 3. Oktober 2025, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Der 1. September 2025 war ein wahrlich geschichtsträchtiger Tag für Österreich. Das Amtsgeheimnis ist gefallen und das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft getreten. Der „gläserne Staat“ wird Wirklichkeit. Aber ist dem auch wirklich so? Und hätte ohne Amtsgeheimnis der eine oder andere Skandal in der Vergangenheit vermieden werden können? Peter Klien schaut sich die neue bürokratische Transparenz genauer an.

Viel Neues gibt es auch aus Tirol zu berichten. Unter anderem nähert sich der Bau des Brenner-Basistunnels der Zielgeraden, und auch die Wintersaison steht in den Startlöchern. In „Gute Nacht Österreich“ meldet sich Multitalent Katharina Straßer aus dem „Heiligen Land“.