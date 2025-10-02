Drehstart für ORF/ARD-Koproduktion „Tirolerblut“ (AT) mit Ursula Strauss

Wien (OTS) -

Innsbruck ist Schauplatz der neuen ORF/ARD-TV-Krimireihe „Tirolerblut“ (AT), in deren Mittelpunkt die mehrfache ROMY-Gewinnerin Ursula Strauss als Chefinspektorin Fanny Gruber steht. Dank ihrer internationalen Ausbildung und ihres untrügerischen Spürsinns ist sie die erfolgreichste Ermittlerin der Stadt. Inszeniert von Regisseur Matthias Tiefenbacher erzählt die Koproduktion von drei Generationen einer Innsbrucker Polizistenfamilie unter einem Dach und von deren ganz unterschiedlichem Umgang mit den Verbrechen, die sie aufzuklären haben. Noch bis 18. November 2025 entstehen zwei Filme mit den Arbeitstiteln „Tirolerblut – Im kalten Wasser“ und „Tirolerblut – Ein tiefer Fall“ nach Drehbüchern von Grimme-Preisträger Christian Jeltsch an Originalschauplätzen in Tirol und Wien.

An der Seite von Ursula Strauss als Fanny Gruber spielen Noah L. Perktold als ihr Sohn Tobi, Allegra Tinnefeld als ihre Tochter Anna, Sven-Eric Bechtolf als ihr Vater Hannes und Kai Ivo Baulitz als ihr Ex-Mann Günther. In weiteren Rollen sind u. a. Schauspielstars wie Cornelius Obonya, Aaron Karl, Susanne Michel, Martin Leutgeb und Harald Schrott zu sehen.

Zu den Inhalten:

„Tirolerblut – Im kalten Wasser (AT)“

In drei Generationen ist die Familie Gruber eng mit der Innsbrucker Polizei verwurzelt: Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf) ist mittlerweile im Ruhestand, Tochter Fanny (Ursula Strauss) hat sich zur erfolgreichsten Ermittlerin des Innsbrucker Kommissariats hochgearbeitet, und nun tritt auch Sohn Tobi (Noah L. Perktold) in die Fußstapfen. Wie alles, was Tobi macht, tut er dies mit vollem Engagement, mit voller Leidenschaft. Sein erster eigenverantwortlicher Einsatz als Polizist führt ihn zu einem gewalttätigen Familienvater. Die Lage vor Ort ist unübersichtlich, eine verängstigte Familie, ein bedrohlicher Vater, der betrunken ist und droht, seinen aggressiven Hund auf Tobi zu hetzen. Die Situation eskaliert und ein Schuss fällt, der nicht nur den Hund tötet, sondern auch den Familienvater lebensgefährlich verletzt. Hat Tobi die Kontrolle verloren, zu schnell geschossen, wie Nadine (Marlene Hauser), die misshandelte Ehefrau, plötzlich behauptet? Fanny spürt, dass mehr hinter dem Familiendrama steckt, beginnt auf eigene Faust und gegen ausdrückliche Anweisung zu ermitteln – und gefährdet damit ihre Karriere.

„Tirolerblut – Ein tiefer Fall (AT)“

Anna Gruber (Allegra Tinnefeld) kehrt nach einem Jahr Weltreise zurück zu ihrer Familie auf den Gruberhof in Tirol. Anders als ihr Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf), ihre Mutter Fanny (Ursula Strauss) oder ihr Bruder Tobi (Noah L. Perktold) hat Anna keine Ambitionen, in den Polizeidienst einzutreten. Unbeschwert ist ihre Heimkehr nicht: Ihre beste Freundin Clara ist vor vier Monaten tödlich verunglückt – unter höchst dubiosen Umständen. Während Anna mit Claras völlig aus der Bahn geworfenem Vater (Martin Leutgeb) Erinnerungen austauscht, spielt sich in einer anderen Tiroler Familie eine aktuelle Tragödie ab: Emily (Julia Novohradsky), die Tochter des reichen und mächtigen Immobilienmanagers Renner (Cornelius Obonya), wird entführt. Die Entführer fordern eine erstaunlich niedrige Lösegeldsumme. Für die Polizei um Kommissarin Fanny Gruber ein Rätsel. Bald erkennt Fanny jedoch, dass Renner nicht mit offenen Karten spielt. Was hat er zu verheimlichen? Und: Gibt es einen Zusammenhang zu dem mysteriösen Tod von Annas Freundin Clara in den Geschäftsräumen von Renners Unternehmen?

„Tirolerblut“ ist eine Koproduktion von filmpool fiction und Rundfilm mit ORF und ARD Degeto Film für die ARD mit Unterstützung von FISAplus und Film in Austria (ABA), des Fernsehfonds Austria und der Cine Tirol Film Commission.