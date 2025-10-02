Pink Ribbon 2025 – Stimmungsvoller Auftakt in festlichem Rahmen

Wien (OTS) -

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner unterstrich in ihrer Eröffnungrede, dass es nicht bloß um einen prunk- und würdevollen Rahmen für den tagsüber stattgefundenen Patientinnenkongress und den darauffolgenden Festakt geht, sondern vielmehr um ein Statement: Wissenschaft und Forschung sind der Schlüssel für Hoffnung und Heilung und damit - Seite an Seite mit den Unterstützer:innen der Pink Ribbon Aktion - die stärksten Verbündeten im Windschatten des Pink Ribbons. Sie dankte der Österreichischen Krebshilfe dafür, dass sie unermüdlich mit Rat und Tat an der Seite der Patient:innen steht und diese mit ihren Fragen und Nöten nicht alleine lässt.

Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda dankte Eva-Maria Holzleitner für die großartige Zusammenarbeit und hob zudem die parteiübergreifende Unterstützung der Anliegen der Krebshilfe durch alle im Parlament vertretenen Parteien hervor und bezeichnete diese als seltenes, jedoch erfreuliches Zeichen der Einigkeit.

Außergewöhnliches Engagement für Pink Ribbon

Krebshilfe-Geschäftsführerin und Pink Ribbon-Projektleiterin Doris Kiefhaber führte durch das Programm und stellte eine Reihe beeindruckender Initiativen im Zeichen des Pink Ribbon vor. Dazu zählt das Projekt „Offshoare“, bei dem vier junge Frauen ab Dezember an der härtesten Ruderregatta der Welt teilnehmen und den Atlantik in einem Ruderboot im Zeichen des Pink Ribbon überqueren werden. Kiefhaber begrüßte Christiane Kienl, eine der vier beeindruckenden Frauen, und dankte ihr für dieses sichtbare Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatientinnen.

Darüber hinaus würdigte Kiefhaber Personen, die „die extra Meile“ für Patientinnen gehen. Genannt wurden unter anderem die Brustkrebsexpertin Dr. Tanja Schneider sowie die Künstlerin und Fotografin Sabine Hauswirth. Gemeinsam mit Mag. Katharina Gruber, Sprecherin aller Krebshilfe-Beraterinnen, zeichnete Kiefhaber die langjährige Psychoonkologin Mag. Karin Isak (Krebshilfe Wien) für 25 Jahre unermüdlichen Einsatz für Patient:innen und Angehörige mit der Krebshilfe-Ehrenmedaille aus.

115 Jahre Österreichische Krebshilfe - 25 Jahre Präsidentschaft von Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda

Im Zuge des Abends verwies Kiefhaber zudem auf das 115-jährige Bestehen der Österreichischen Krebshilfe, das heuer begangen wird, und überraschte Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda mit einer Laudatio anlässlich seiner 25-jährigen ehrenamtlichen Präsidentschaft.

Verleihung des mit 115.000 Euro dotierten Krebshilfe-Forschungspreises an Univ.-Prof. Dr. Martin Widschwendter

Einen besonderer Höhepunkt stellte die Verleihung des mit 115.000 Euro (Summe in Anlehnung an das 115-jährige Bestehen der Krebshilfe) bis dato höchst dotierten Brustkrebs-Forschungsförderungspreises der Österreichischen Krebshilfe an Univ.-Prof. Dr. Martin Widschwendter dar. Der Professor für Krebsprävention an der Universität Innsbruck und Professor für Women’s Cancer am University College London gilt als einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich der Krebsprävention. Der Forschungspreis unterstützt die Forschungsarbeit des Wissenschaftlers zur Epigenetik, Prävention und Einschätzung des persönlichen Krebserkrankungsrisikos.

Pink Ribbon-Botschafterinnen

Kiefhaber bat zum Abschluss der Veranstaltung alle anwesenden Pink Ribbon Botschafterinnen auf die Bühne und bedankte sich für das jahrelange Engagement für „Pink Ribbon“ bei: Alexander Schneller-Pikard, Daniela Schimke, Gerda Rogers, Elisabeth Schrank, Elisabeth Dorner, Anna Glöckl & Nicole Hapala, Erika Buchinger, Bettina Weniger-Assinger, Eveline Hillinger, Sabine Hauswirth, Sylvia Eisenburger, Manuela Krings, 2.Reihe: Uschi Pöttler-Fellner, Jenny Magin, Christine Marek, Andrea Kdolsky, Mona Maier.