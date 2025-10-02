  • 02.10.2025, 12:09:32
  • /
  • OTS0096

Volksanwältin Gaby Schwarz beim Gemeindetag: Entschuldigung ist ein Zauberwort

Kommunikation mit Bürgern verbessern, Entschuldigungskultur etablieren – Keine Frau bei Gemeindetag-Eröffnungsreden – „Frauen mehr Raum geben. Auf Bühnen und in Gemeinderäten“

Klagenfurt (OTS) - 

Volksanwältin Gaby Schwarz appelliert beim 71. Österreichischen Gemeindetag in Klagenfurt an die kommunale Verwaltungsebene, an zwei Schrauben zu drehen, um die Zusammenarbeit mit den Menschen zu verbessern: „Erstens: Kommunikation verbessern! Bürgerinnen und Bürger verdienen rasche, transparente und verständliche Antworten. Und zweitens: Entschuldigungskultur etablieren! Wenn Fehler passieren, bricht keinem ein Zacken aus der Krone, wenn man sich entschuldigt – auch Behörden nicht. Entschuldigung ist ein Zauberwort, das auch im Verwaltungsbereich viel mehr Anwendung finden sollte.“

Die Volksanwaltschaft hat 2024 rund 24.000 Beschwerden bekommen. Rund 3.500 betrafen die Landes- und Gemeindeverwaltung. „Das waren um drei Prozent weniger Beschwerden, als im Jahr davor. Die Österreichische Verwaltung funktioniert im internationalen Vergleich sehr gut. Aber es gibt immer Luft nach oben. Als Volksanwaltschaft verstehen wir uns als starke Partnerin der Gemeinden, wenn es darum geht, noch serviceorientierter und bürgernäher zu agieren. Etwa bei den 15 Prozent aller Beschwerden rund um Raumordnung, Flächenwidmungen oder Baurecht“, so Gaby Schwarz.

Als „bedauerlich“ bezeichnet die Volksanwältin, dass bei der Eröffnung des Gemeindetages keine einzige Frau zu Wort kam. „Es ist Zeit, dass Frauen mehr Raum einnehmen. Auf Bühnen ebenso, wie in Gemeinderäten“, verweist Gaby Schwarz auf lediglich 11 Prozent Bürgermeisterinnen in Österreich.

Rückfragen & Kontakt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsbereich Volksanwältin Gaby
Schwarz
Mag. Pia Ulrich
Telefon: + 43 1 515 05 260
E-Mail: pia.ulrich@volksanwaltschaft.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright