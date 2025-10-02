  • 02.10.2025, 12:01:33
Martin Thür: Rückkehr in die „ZIB 2“ am 5. Oktober

Wien (OTS) - 

Beginnend mit Februar 2025 hatte sich Martin Thür aus privaten Gründen eine berufliche Auszeit genommen, am Sonntag, dem 5. Oktober, kehrt er um 21.50 Uhr in ORF 2 wieder in die „ZIB 2“ zurück.

„Ich freue mich wieder sehr, ins ‚ZIB 2‘-Studio zurückzukehren und den politisch spannenden Herbst journalistisch begleiten zu dürfen“, so Martin Thür. „Mit einer neuen Regierung, nationalen und globalen Krisen gibt es viel zu recherchieren und viele Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen.“

