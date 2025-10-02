Neueröffnung in London: a&o Hostels übernehmen DoubleTree by Hilton

Wien / Berlin (OTS) -

Premiere der a&o Hostels in London: Mit dem Erwerb des ehemaligen DoubleTree by Hilton – Docklands Riverside setzt Europas führende Hostelkette ihren Wachstumskurs fort und hält nun bei 44 Hostels in Europa. Die Übernahme erfolgt zu Ende November, Buchungen sind bereits möglich. Das a&o London Docklands Riverside ist nach Edinburgh und Brighton das dritte Haus in Großbritannien und wird rund 500 Zimmer und 2.100 Betten bieten. Für die schrittweise Modernisierung sieht das Unternehmen 25 Millionen Euro vor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das ehemalige Hafengebäude aus dem 17. Jahrhundert liegt im Stadtteil Southwark südlich der Themse. Vom hauseigenen Pier sind es zwei Minuten mit der "a&o-Fähre" zum modernen Stadtteil Canary Wharf mit seiner berühmten Skyline. Von dort sind es rund 20 Minuten bis zur Tower Bridge im Zentrum.

Oliver Winter, CEO der a&o Hostels: „London! Der Name steht für Geschichte, Energie und Internationalität – eine Stadt, die man erlebt haben muss. Dass wir genau hier unseren nächsten Standort eröffnen, ist für a&o ein echtes Statement. Nach einem intensiven Auswahlprozess unterstreichen wir damit: Wir spielen auf Top-Niveau – in den besten Städten Europas, mit starken Partnern und einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum. London stand für uns schon immer ganz oben auf der Liste – als absolute Top-Destination sowohl für FIT-Reisende als auch, und ganz besonders, für Schul- und Sprachreisegruppen. Dass wir jetzt hier an den Start gehen, ist ein echter Meilenstein.“

Zahlreiche weitere Meilensteine sollen bei a&o folgen. Zusammen mit den Eigentümern StepStone Group und Proprium Capital Partners kündigte a&o im Frühjahr 2024 ein Budget von 500 Millionen Euro für Expansion, Umbau und Modernisierung an. Seither hat sich Europas größte Hostel Kette sechs neue Standorte gesichert. Zu den weiteren a&o-Wunschdestinationen zählen u.a. Glasgow, Dublin, Manchester, Paris, Madrid oder Lissabon.