ADMIRAL Technologies unter den Top 10 der Best Workplaces in Tech™ 2025

Gumpoldskirchen (OTS) -

Am 1. Oktober zeichnete Great Place To Work® die TOP 10 der Best Workplaces in Tech™ 2025 aus. Die ADMIRAL Technologies GmbH freut sich, den 8. Platz der Best Workplaces in Tech™ 2025 zu belegen.

Die renommierte Auszeichnung von Great Place to Work® Österreich stellt in diesem Ranking Unternehmen in den Mittelpunkt, die technologische Innovation mit einer starken Unternehmenskultur verbinden und somit zu den attraktivsten Arbeitgebern im österreichischen Tech-Sektor zählen.

„Wir sind stolz, dass ADMIRAL Technologies zu den Top 10 der Best Workplaces in Tech™ 2025 zählt – insbesondere, weil dieses herausragende Ergebnis direkt auf dem Feedback unserer Mitarbeitenden basiert. Unsere Überzeugung ist klar: Technologische Innovation und zukunftsorientierte Lösungen entstehen nur durch ein motiviertes Team. Deshalb schaffen wir aktiv eine Arbeitskultur, die kreative Ideen fördert, kontinuierliches Lernen ermöglicht und persönliche Entwicklung unterstützt. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir mit diesen Bestrebungen auf dem richtigen Weg sind. Wir danken unseren Mitarbeitenden herzlich für ihr Vertrauen und ihr wertvolles Feedback, das uns motiviert, auch weiterhin ein herausragendes Arbeitsumfeld zu gestalten“, betont DI (FH) Mario Dambauer MBA, Geschäftsführung / CTO.

Die Analyse der Befragungsergebnisse der Best Workplaces in Tech™ zeigt deutlich, dass gerade Tech-Unternehmen mit einer vertrauensvollen Arbeitsplatzkultur die besten Voraussetzungen schaffen, um Innovation und Agilität zu fördern. So geben 96 % der Mitarbeitenden in den Top 10 Best Workplaces in Tech an, sehr viel Freiraum für neue Arbeitsweisen zu haben – im Vergleich zu nur 17 % in durchschnittlichen Betrieben. Auch Faktoren wie gelebte Fehlerkultur, hohe Kooperationsbereitschaft, eine klare Zukunftsvision sowie attraktive Benefits zeichnen die besten Arbeitgeber in der Tech-Branche aus.

Mit der Platzierung unter den Top 10 der Best Workplaces in Tech™ 2025 zeigt ADMIRAL Technologies, dass technologische Exzellenz und eine starke Unternehmenskultur untrennbar verbunden sind. Das Feedback der Mitarbeitenden bildet dabei die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens – von flexiblen Arbeitsmodellen über Angebote zur persönlichen Entwicklung bis hin zu Programmen für Führungskräfte. Ziel bleibt es, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden respektiert, Motivation stärkt und Raum für Innovation schafft.

Der 8. Platz der Best Workplaces in Tech™ 2025 ist für ADMIRAL Technologies sowohl Bestätigung als auch Ansporn, die Unternehmenskultur auch in Zukunft aktiv zu gestalten.

So wurden die Best Workplaces in Tech™ 2025 ermittelt



Die Befragung von Great Place To Work® ermöglicht Mitarbeitenden, vertrauliches quantitatives und qualitatives Feedback über die Arbeitsplatzkultur ihrer Organisation zu geben. Die Mitarbeitenden bewerten sowohl 60 Aussagen auf einer 5-stufigen-Skala als auch zwei offene Fragen. Die Aussagen beschreiben eine großartige Arbeitsplatzkultur, die sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit, Fairness, Stolz und Teamgeist auszeichnet.

In den Auswertungen berücksichtigt Great Place To Work® auch Unterschiede zwischen demografischen Gruppen und Rollen innerhalb jeder Organisation, um sowohl die Qualität als auch die Konsistenz der Arbeitsplatzkultur zu bewerten. Die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung ermöglichen einen Vergleich und eine Einstufung, welche der Organisationen im Arbeitsalltag die beständigsten, positiven Erfahrungen für alle Mitarbeitenden schaffen.

Great Place To Work® legt großen Wert auf die Einhaltung der strengen Befragungsregeln bei teilnehmenden Unternehmen, um die Integrität der Ergebnisse und Erkenntnisse zu gewährleisten.

Über ADMIRAL Technologies

ADMIRAL Technologies ist der Technologiearm der ADMIRAL Gruppe und entwickelt an drei Standorten in Österreich moderne Unterhaltungslösungen für den nationalen, aber auch internationalen Markt. Über 200 Fachkräfte arbeiten mit agilen Methoden, höchsten Qualitätsstandards und innovativen Technologien daran, für unsere Kund:innen ein außergewöhnliches Produkterlebnis zu schaffen und unsere Position als führender Anbieter in der Branche weiter auszubauen – stets mit dem Anspruch „to entertain with responsibility“. Eine Unternehmenskultur der Wertschätzung, Teamarbeit und offenen Kommunikation bildet das Fundament für unsere Arbeit, unterstützt durch gezielte Entwicklungsprogramme für unsere engagierten Mitarbeitenden.