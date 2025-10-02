FW-Kainz: Zukunft für Unternehmer – Freiheit statt Verbote von oben!

Wien/Graz (OTS) -

Mit der Kampagne „Zukunft bauen“ setzt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ein klares Zeichen gegen die wachsende Bevormundung durch überzogene Vorschriften und praxisferne Gesetze. Unternehmer brauchen keine neuen Auflagen, sondern endlich Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit. Gerade im Tourismus und in der Gastronomie gilt: Wer Arbeitsplätze schafft und regionale Wertschöpfung sichert, darf nicht durch Formularberge und Verbote bestraft werden.

Auch beim Bauen und Investieren zeigt sich, dass endlose Genehmigungsverfahren, starre Raumordnungen und grüne Verbotspolitik Wachstum und Arbeitsplätze ausbremsen. Die FW fordert mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort und weniger Eingriffe von oben, damit Investitionen nicht im Aktenstapel stecken bleiben.

Der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, Thomas Kainz betont: „Zukunft bauen heißt für uns, Unternehmern zu vertrauen und ihnen Freiheit statt Gängelung zu geben. Weniger Vorschriften, mehr Eigenverantwortung und Schluss mit praxisfernen Blockaden – nur so bleibt Österreich ein Land, in dem Arbeit und Leistung wieder geschätzt werden.“