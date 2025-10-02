  • 02.10.2025, 11:30:32
  • /
  • OTS0081

FW-Kainz: Zukunft für Unternehmer – Freiheit statt Verbote von oben!

Mehr Eigenverantwortung, weniger Vorschriften – damit Arbeit entsteht!

Wien/Graz (OTS) - 

Mit der Kampagne „Zukunft bauen“ setzt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ein klares Zeichen gegen die wachsende Bevormundung durch überzogene Vorschriften und praxisferne Gesetze. Unternehmer brauchen keine neuen Auflagen, sondern endlich Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit. Gerade im Tourismus und in der Gastronomie gilt: Wer Arbeitsplätze schafft und regionale Wertschöpfung sichert, darf nicht durch Formularberge und Verbote bestraft werden.

Auch beim Bauen und Investieren zeigt sich, dass endlose Genehmigungsverfahren, starre Raumordnungen und grüne Verbotspolitik Wachstum und Arbeitsplätze ausbremsen. Die FW fordert mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort und weniger Eingriffe von oben, damit Investitionen nicht im Aktenstapel stecken bleiben.

Der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, Thomas Kainz betont: „Zukunft bauen heißt für uns, Unternehmern zu vertrauen und ihnen Freiheit statt Gängelung zu geben. Weniger Vorschriften, mehr Eigenverantwortung und Schluss mit praxisfernen Blockaden – nur so bleibt Österreich ein Land, in dem Arbeit und Leistung wieder geschätzt werden.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright