Sport-Staatssekretärin Schmidt empfing finnischen Sportminister

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt empfing ihren finnischen Amtskollegen Mika Poutala heute zu einem Arbeitsgespräch im Sportministerium in Wien. Auf der Tagesordnung stand ein intensiver Erfahrungsaustausch zur Bewegungsförderung und zur Rolle von Sportvereinen für Kinder und Jugendliche.

Finnland beeindruckt in diesem Zusammenhang mit einer besonders hohen Zahl an Kindern und Jugendlichen, die in Sportvereinen aktiv sind. Über 90 Prozent der Grundschulen beteiligen sich zudem am Programm „Schools on the Move“, das Bewegung fix in den Schulalltag integriert.

Auch im Bereich Integrität gilt Finnland als internationales Erfolgsmodell. Das Finnish Center for Integrity in Sports (FINCIS) ist als zentrale Einrichtung organisiert, die sowohl Anti-Doping, Sicherheitsfragen, Anti-Wettbetrug und Integritäts- und Ehtikthemen verantwortet. Damit werden Werte wie Fairness, Respekt und Integrität systematisch und konsequent gestärkt.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt: „Österreich hat in den letzten Jahren wichtige Fortschritte erzielt. So gilt unser Land beim Gewaltschutz im Sport als Vorreiter, und auch die NADA leistet wertvolle Arbeit im Kampf gegen Doping. Dennoch können wir viel vom Austausch mit unseren europäischen Partner:innen lernen. Besonders der umfassende finnische Ansatz der Bewegungsförderung ist vorbildlich. Finnland zeigt vor, wie man Kinder frühzeitig und spielerisch für Sport begeistert und gleichzeitig höchste Standards im Bereich Ethik und Integrität setzt. Diese Impulse wollen wir auch in Österreich aufnehmen und in unsere Arbeit einfließen lassen.“

