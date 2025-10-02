FP-Haimbuchner zu 80 J. Kriegsende, 70 J. Staatsvertrag, 30 J. EU-Beitritt: „Erinnerung an Vertreibungen & Zwangsaussiedlungen wachhalten“

Linz (OTS) -

Österreich begeht im Jahr 2025 zahlreiche Gedenktage. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Proklamation der österreichischen Unabhängigkeit jähren sich zum 80. Mal, der Abschluss des Staatsvertrags zum 70. Mal. Ebenfalls zum 80. Mal jährt sich der Brünner Todesmarsch, ein Pogrom an der deutschsprachigen Bevölkerung in Mähren im Zusammenhang mit der kollektiven Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Rund 30.000 Menschen wurden dabei von Brünn ausgehend über die österreichische Grenze getrieben, mindestens 5.000 von ihnen starben. ****

Der stellvertretende Bundesparteiobmann der FPÖ, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner hierzu: „Ein verantwortungsvolles Gedenken an Österreichs Wiedergeburt nach Weltkrieg und Nationalsozialismus muss einerseits die individuelle Täterschaft von Österreichern, andererseits aber auch die Opferrolle der Heimatvertriebenen benennen. Letzteres wird von Seiten der Politik häufig unterlassen. Offenbar fremdeln höchste Funktionsträger des Staates damit, die historische Nähe von Schuld und erlittenem Unrecht gedanklich zuzulassen und offen anzusprechen. Wenn aus der historischen Wahrheit jedoch eine historische Verantwortung erwachsen soll, dann muss man diese Wahrheit zur Gänze betrachten. Man muss sich ihr mit offenen Augen stellen und darf nicht eines dabei verschließen. Wir stehen als Österreicher im Jahr 2025 nicht kontextlos im Strom der Zeit, sondern sind Teil eines historischen Ganzen, zu dem sowohl Täter als auch Opfer gehörten. Ein erwachsenes Volk und seine politischen Vertreter müssen in der Lage sein, beides anzuerkennen und beidem angemessen zu gedenken.“