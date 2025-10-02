Die Fledermaus ab 4. Oktober 2025 im MusikTheater an der Wien

Wien (OTS) -

Das MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, steht für außergewöhnliche Opern- und Musiktheaterproduktionen mit hervorragenden Künstler*innen. Der im deutschsprachigen Raum einmalige Stagionebetrieb ermöglicht etwa die Aufführung selten gespielter Werke mit international gefragten Dirigent*innen und Sänger*innen sowie erstklassigen Orchestern und dem Arnold Schoenberg Chor als festen Partner*innen des MusikTheaters an der Wien.

Künstlerische Vielfalt und originelle Regiekonzepte sind hier am Programm. Das stellt auch Hausherr Stefan Herheim gleich zu Beginn der Saison unter Beweis, wenn er die wohl populärste aller Strauss-Operetten Die Fledermaus rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs an ihrem Uraufführungsort neu inszeniert. Am Pult steht der Chefdirigent der Wiener Symphoniker Petr Popelka, der ein erlesenes Sänger*innenensemble rund um Thomas Blondelle, Hulkar Sabirova, Alina Wunderlin, Leon Košavić sowie Schauspieler Alexander Strobele anführt. Der Arnold Schoenberg Chor singt unter der Leitung von Erwin Ortner.

Königin der Operette und Wiener Kulturerbe

Am 5. April 1874 hob sich an der heutigen Linken Wienzeile der Vorhang zu einer Uraufführung, die das Genre der Operette, das Leben des Komponisten Johann Strauss und damit auch die Geschichte des Theaters an der Wien für immer verändern sollte. Denn Die Fledermaus sprengte lustvoll alle Grenzen: Die Unterschiede zwischen Boulevardtheater und großer Oper, zwischen U und E, Schein und Sein, festlichem Ball und fidelem Gefängnis, Adel und Dienstboten wurden vom Champagner weggespült.

Ihrem weltweiten Siegeszug zum Trotz ist die „Königin aller Operetten“ ein Werk geblieben, das wie kein zweites nach Wien gehört. Es wurde zu den unterschiedlichsten Anlässen auf die Spielpläne gesetzt, denn die Walzerseligkeit vermag es auch, über so manche Leichen im Keller hinwegzutäuschen ...

Premiere

Samstag, 4. Oktober 2025 um 19.00 Uhr

Termine

Montag, 6. Oktober 2025

Mittwoch, 8. Oktober 2025

Samstag, 11. Oktober 2025

Montag, 13. Oktober 2025

Mittwoch, 15. Oktober 2025

Samstag, 18. Oktober 2025

Montag, 20. Oktober 2025

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Freitag, 24. Oktober 2025



jeweils um 19.00 Uhr im Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien)



Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn.



Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

