Wien (OTS) -

Unter dem Namen „Artists Against Genocide“ verurteilen über 230 Künstler:innen den Völkermord in Gaza. Die Initiative vereint ein breites Spektrum der Kulturszene, darunter Soap&Skin, Drew Sarich, Katharina Mückstein, Eli Preiss, My Ugly Clementine, Buntspecht, Susanne Gschwendtner, Freude, Susi Stach und Valerie Huber.



Forderungen an die Politik:

Sofortiges Handeln angesichts der Einschätzung internationaler Organisationen und renommierter Forscher:innen, die das Vorgehen Israels als Völkermord einstufen.

angesichts der Einschätzung internationaler Organisationen und renommierter Forscher:innen, die das Vorgehen Israels als Völkermord einstufen. Aussetzen des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel , da europäisches Recht dies bei Völkerrechtsverstößen vorsieht.

, da europäisches Recht dies bei Völkerrechtsverstößen vorsieht. Anerkennung Palästinas als Staat – als politisches und moralisches Signal und im Einklang mit der Haltung von rund 150 anderen Staaten.

– als politisches und moralisches Signal und im Einklang mit der Haltung von rund 150 anderen Staaten. Respekt vor Kunst- und Meinungsfreiheit und klare Positionierung gegen die behördliche Absage von Veranstaltungen aus politischen Gründen.



Die Initiative betont, dass Kritik an der Politik des Staates Israel nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen ist. Sie verweist dabei auf die Jerusalem Declaration on Antisemitism und fordert von der österreichischen Politik eine klare, mutige Haltung.



„Nie wieder“ muss für alle gelten

„Als Kunst- und Kulturschaffende können wir nicht länger schweigen. ‚Nie wieder‘ darf nicht selektiv gelten – es muss universell für alle Menschenrechte stehen“, heißt es in dem Brief.