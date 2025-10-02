Gruseliger Saisonabschluss: Halloween im Familypark 2025

St. Margarethen/Bgld. (OTS) -

Der Familypark lädt heuer wieder zu „Filippos Gruselparty“. Bereits eine Woche davor stimmt ein Halloween-Warm-up von 17. - 19.10. auf das Spektakel ein. Besucher:innen erwartet ein 13-tägiges Programm voller Highlights für die ganze Familie.

Showprogramm für alle Sinne

Auf der Bühne geben internationale Artist:innen den Ton an. Die Kindershow mit den Parkmaskottchen Filippo und Minky („Filippo und die Vogelscheuche“) kombiniert Akrobatik, Slack-Wire, Vogeltricks und Slapstick. Eine 40-minütige Abendshow bringt Akrobatik, Gesang und Tanz – inklusive Pyrotechnik und rockigen Beats. Zusätzlich gastiert Mentalist Alex Rey am 18. Oktober mit seiner Family-Mental-Show.

Gänsehaut pur

Für Mutige öffnen zwei Haunted Houses ihre Tore: die beliebte Nightmare Manor sowie das 2024 eröffnete The Underground – ein labyrinthisches Dunkel mit Sackgassen, Greifarmen und unerwarteten Begegnungen (Empfehlung: ab 14 Jahren).

Buntes Treiben im Park

Täglich geöffnete Attraktionen, stimmungsvolle Licht- und Nebeleffekte sowie zweimal täglich die Halloween-Parade mit Filippo und seinem schaurigen Gefolge sorgen für Festival-Feeling. Der Tiroler Meisterzauberer Alex Neumayr präsentiert neue Effekte. Kulinarisch verwöhnen Gastronomiebetriebe und zusätzliche Stände – von Herbstgerichten bis Ofenkartoffeln.

Riesenkürbisse

Dank idealer Bedingungen sind heuer gleich zwei österreichische Monsterkürbisse zu bestaunen – jeweils mit über 800 Kilogramm.

Hinweise zu Verkleidungen

Kinderfreundliche Kostüme sind willkommen. Zum Wohl jüngerer Gäste wird gebeten, auf realistische Maskierungen (z. B. Latexmasken) zu verzichten. Der Park behält sich Kontrollen sowie Ablehnungen am Eingang und im Park vor.

Öffnungszeiten

Halloween Warm-up: 17.–19. 10. 2025, täglich ab 10:00 Uhr

17.–19. 10. 2025, täglich ab 10:00 Uhr Filippos Gruselparty: 24. 10.–2. 11. 2025, täglich 11:00–21:00 Uhr

Preise

Eintritt Warm-up: Ꞓ 39 (online)

Ꞓ 39 (online) Eintritt Gruselparty: Ꞓ 41 (online)

Ꞓ 41 (online) Kindershow: Ꞓ 6 (online & vor Ort)

Ꞓ 6 (online & vor Ort) Abendshow: Ꞓ 9 (online & vor Ort)

Ꞓ 9 (online & vor Ort) Haunted House „The Underground“: Ꞓ 6 (online & vor Ort)

Ꞓ 6 (online & vor Ort) Haunted House „Nightmare Manor“: Ꞓ 3 (online & vor Ort)

Ticket-Hinweis: Aufgrund begrenzter Kapazitäten sind Tagestickets nur online erhältlich. Jahreskartenbesitzer:innen benötigen für den Zeitraum 24. 10.–2. 11. eine zusätzliche Online-Reservierung. Vor Ort sind Kontingente für Geburtstagskinder und Menschen mit Behinderung vorgesehen.

Weitere Infos: familypark.at/halloween