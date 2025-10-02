Herbstpfoten in der SCS: Tiere aus dem TierQuarTier Wien suchen ein Zuhause

Wien (OTS) -

Seit 29. September 2025 lädt die Westfield Shopping City Süd (Kaufhaus A – Bereich: Eingang 6+7) zum Event „Herbstpfoten“. Im Rahmen einer Ausstellung bietet Österreichs größtes Shopping-Center dem TierQuarTier Wien eine Plattform, um auf Hunde, Katzen und Kleintiere aufmerksam zu machen, die derzeit im Tierheim auf ein liebevolles, neues Zuhause warten.

Ob rüstiger Pinscher-Mischling, verschmuste Katzendame oder zutrauliches Kaninchen: All diese Tiere haben eines gemeinsam: Sie hoffen, dass sie möglichst bald ein neues Zuhause finden.

„Jedes Tier im TierQuarTier hat seine eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Charakter. Doch sie alle haben denselben Wunsch: ein liebevolles Zuhause. Dass die SCS uns diese Bühne gibt, ist eine großartige Gelegenheit, viele Menschen zu erreichen und auf unsere Schützlinge aufmerksam zu machen“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Unter den vorgestellten Tieren sind unter anderem:

Augustus (Pinscher-Mischling, 12 Jahre) : Rüstiger Senior mit viel Charakter sucht Menschen mit Herz und Zeit.

Fourmi (Belgischer Schäferhund, 6 Jahre) : Wiffe Sportlerin sehnt sich nach Bewegung und Aufgaben.

Cindy (Europäisch Kurzhaar) : Verschmuste Katzenomi sucht gemeinsam mit ihrer Schwester nach einem neuen Zuhause.

Cole (Kaninchen, 6 Jahre): Zutraulicher Kaninchenherr, der Artgenossen mit ähnlichen Bedürfnissen sucht.

Besucher:innen können sich in der Ausstellung über die Tiere informieren, die derzeit im TierQuarTier Wien auf ihr Glück warten. Mit etwas Glück entsteht so schon beim Shopping der erste Funke für eine Adoption.

Das TierQuarTier Wien ist eine wichtige Anlaufstelle für in Not geratene Tiere. Seit 2015 konnten bereits über 16.000 Tiere in liebevolle Hände vermittelt werden. Wer aktuell kein Tier aufnehmen kann, hat auch die Möglichkeit, die Arbeit des TierQuarTier Wien mit einer Spende zu unterstützen.

TierQuarTier Wien – Ein Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im städtischen Tierheim TierQuarTier Wien finden auf rund 9.700 m² bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und mehrere hundert Kleintiere ein sicheres und fürsorgliches Übergangszuhause. Hier werden sie medizinisch versorgt, mit viel Hingabe betreut und an verantwortungsbewusste Halter*innen vermittelt.