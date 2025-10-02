  • 02.10.2025, 10:56:03
  • /
  • OTS0067

AVISO: Einladung zur zweiten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025

Wien (OTS) - 

Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur zweiten Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025 einzuladen.

Ablauf:

09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet)

Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich

9:20 – Abfahrt vom Parlament entlang der nachstehenden Route
(ca. 16,5 km, Änderungen vorbehalten)
Stationen

9:30: Fahrradpolizei: Aufgabengebiet der Fahrradpolizist:innen und Vollzug StVO

10:40: Vello: Fahrradhandel und Produktionsstandort für (E)-Lasten- und
Falträder

11:40: Post Zustellbasis (Sonnleithnergasse 55) - City-Logistik & Cargo
Bikes

12:40: Argentinierstraße: 2024 neugestaltete, verkehrsberuhigte
Fahrradstraße

13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!

Wir bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme an folgende Mailadresse: laura.pitkaeniemi@parlament.gv.at

Zweite überparteiliche Parlamentarische Radtour am 3. Oktober 2025

Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur zweiten Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025 einzuladen. 09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet) Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich 9:20 – Abfahrt vom Parlament entlang der nachstehenden Route (ca. 16,5 km, Änderungen vorbehalten) 13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen! Wir bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme an folgende Mailadresse: laura.pitkaeniemi@parlament.gv.at

Datum: 03.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright