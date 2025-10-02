AVISO: Einladung zur zweiten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025

Wien (OTS) -

Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur zweiten Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025 einzuladen.



Ablauf:

09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet)

Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich

9:20 – Abfahrt vom Parlament entlang der nachstehenden Route

(ca. 16,5 km, Änderungen vorbehalten)

Stationen

9:30: Fahrradpolizei: Aufgabengebiet der Fahrradpolizist:innen und Vollzug StVO

10:40: Vello: Fahrradhandel und Produktionsstandort für (E)-Lasten- und

Falträder

11:40: Post Zustellbasis (Sonnleithnergasse 55) - City-Logistik & Cargo

Bikes

12:40: Argentinierstraße: 2024 neugestaltete, verkehrsberuhigte

Fahrradstraße

13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!

Wir bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme an folgende Mailadresse: laura.pitkaeniemi@parlament.gv.at

Zweite überparteiliche Parlamentarische Radtour am 3. Oktober 2025

Datum: 03.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament