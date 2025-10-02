- 02.10.2025, 10:56:03
- /
- OTS0067
AVISO: Einladung zur zweiten überparteilichen Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025
Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur zweiten Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025 einzuladen.
Ablauf:
09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet)
Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich
9:20 – Abfahrt vom Parlament entlang der nachstehenden Route
(ca. 16,5 km, Änderungen vorbehalten)
Stationen
9:30: Fahrradpolizei: Aufgabengebiet der Fahrradpolizist:innen und Vollzug StVO
10:40: Vello: Fahrradhandel und Produktionsstandort für (E)-Lasten- und
Falträder
11:40: Post Zustellbasis (Sonnleithnergasse 55) - City-Logistik & Cargo
Bikes
12:40: Argentinierstraße: 2024 neugestaltete, verkehrsberuhigte
Fahrradstraße
13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!
Wir bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme an folgende Mailadresse: laura.pitkaeniemi@parlament.gv.at
Zweite überparteiliche Parlamentarische Radtour am 3. Oktober 2025
Als Vorsitzende der Ausschüsse für Umwelt und für Verkehr freut es Lukas Hammer, gemeinsam mit Michael Nendwich, dem Obmann der Sparte Sportartikelhandel der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich zur zweiten Parlamentarischen Radtour am 3. Oktober 2025 einzuladen. 09:00 – Treffpunkt vor dem Parlament (Treffpunkt hinter der Rampe links, davorstehend betrachtet) Begrüßung durch Lukas Hammer, Wolfgang Moitzi und Michael Nendwich 9:20 – Abfahrt vom Parlament entlang der nachstehenden Route (ca. 16,5 km, Änderungen vorbehalten) 13:00 – Ankunft beim Parlament - Ende & Ausklang Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen! Wir bitten um eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme an folgende Mailadresse: laura.pitkaeniemi@parlament.gv.at
Datum: 03.10.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Parlament
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB