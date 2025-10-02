  • 02.10.2025, 10:55:32
Aviso – Dienstag, 7. Oktober 2025, 18.00 Uhr: SPÖ-Bundesbildung lädt zu Veranstaltung „Scotland in Europe“ mit Sir Tom Clarke

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Bundesbildung und die Wiener Bildungsakademie laden am 7. Oktober 2025 zur Veranstaltung „Scotland in Europe – Sir Tom Clarke on Scotland, Austria and International Relations”. Gäste aus Politik, Kultur und Wissenschaft werden über internationale Zusammenarbeit, europäische Perspektiven und die Rolle von Parteien, Kultur und Zivilgesellschaft diskutieren. Medienvertreter*innen und alle Interessierten sind herzlich eingeladen! ****

Zeit: Dienstag, 7. Oktober 2025, 18.00 Uhr

Ort: Wiener Bildungsakademie, Praterstraße 25a/Tür 7, 1020 Wien

Weitere Infos auch in englischer Sprache unter https://wiener-bildungsakademie.wien/event/tom-clarke/

Programm:

Eröffnungsworte

  • Cappar Hajo, Direktor der Wiener Bildungsakademie

  • Renate Brauner, Urban Forum Institute, ehem. Wiener Stadträtin für internationale Angelegenheiten

Keynote

Neil Baxter – Herausgeber von „To Be Honest... The Story of My Life”

Podiumsdiskussion

  • Tom Clarke – ehem. britischer Labour-Abgeordneter, Autor von „To Be Honest... The Story of My Life”

  • Melanie Sully – britische Politologin und Direktorin des Instituts Go-Governance

  • Karin Moser – Medienhistorikerin, stellvertretende Direktorin der Wiener Bildungsakademie

  • Elisabeth Vitouch – Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderätin a.D., ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für europäische und internationale Angelegenheiten des Wiener Gemeinderates

Moderation: Elena Pramesberger

Schlussworte:

Liz Gardiner (University of the West of Scotland)

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

