  • 02.10.2025, 10:52:03
  • /
  • OTS0064

Alexandra Hailzl wird Geschäftsführerin von Europ Assistance

Die Europ Assistance GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Mit Wirkung zum 1. Oktober wurde Alexandra Hailzl zur Geschäftsführerin bestellt.

Portraitfoto Alexandra Hailzl, Geschäftsführerin Europ Assistance GmbH
Wien (OTS) - 

Hailzl war als Director Human Resources bereits Mitglied der Geschäftsleitung und hat in dieser Funktion innerhalb kurzer Zeit wichtige Impulse gesetzt und die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben.

Die studierte Juristin verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von HR-Abteilungen mit Fokus auf Recht, Personal- und Organisationsentwicklung. Sie begleitete zahlreiche Transformations-, Digitalisierungs- und Change-Prozesse in nationalen und internationalen Konzernen. Vor ihrem Einstieg bei Europ Assistance war Hailzl in der Unternehmensberatung tätig. Zu ihren beruflichen Stationen zählen unter anderem BEXity, mobilkom austria, Schneider Electric und Kühne + Nagel wo sie jeweils in leitenden Funktionen tätig war.

„Mit Alexandra Hailzl gewinnt das Führungsteam eine erfahrene Kollegin, die unser Unternehmen erfolgreich mitgestaltet. Ihre Ernennung ist zugleich ein wichtiges Signal: Vielfalt – und dazu zählt auch ein aktives Diversity Management – bereichert unsere Zusammenarbeit und stärkt uns als Unternehmen“, sagt Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe der Europ Assistance.

ÜBER EUROP ASSISTANCE
Die Europ Assistance Group ist ein weltweit führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen. Seit der Gründung im Jahr 1963 unterstützt das Unternehmen Menschen in über 200 Ländern und Regionen – unter anderem mit medizinischer Hilfe auf Reisen, Mobilitäts- und Pannenhilfe, Services rund ums Zuhause, Gesundheits- und Seniorenbetreuung sowie Concierge-Leistungen. Als Teil der Generali Group gilt Europ Assistance als Pionier des Assistance-Konzepts.

Mehr über die Europ Assistance erfahren

Rückfragen & Kontakt

Europäische Reiseversicherung AG
Mag. (FH) Johanna Höllriegl
Telefon: 0676 8824 6336
E-Mail: johanna.hoellriegl@europaeische.at
Website: https://www.europaeische.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ERV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright