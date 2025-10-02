Alexandra Hailzl wird Geschäftsführerin von Europ Assistance

Wien (OTS) -

Hailzl war als Director Human Resources bereits Mitglied der Geschäftsleitung und hat in dieser Funktion innerhalb kurzer Zeit wichtige Impulse gesetzt und die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben.

Die studierte Juristin verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von HR-Abteilungen mit Fokus auf Recht, Personal- und Organisationsentwicklung. Sie begleitete zahlreiche Transformations-, Digitalisierungs- und Change-Prozesse in nationalen und internationalen Konzernen. Vor ihrem Einstieg bei Europ Assistance war Hailzl in der Unternehmensberatung tätig. Zu ihren beruflichen Stationen zählen unter anderem BEXity, mobilkom austria, Schneider Electric und Kühne + Nagel wo sie jeweils in leitenden Funktionen tätig war.

„Mit Alexandra Hailzl gewinnt das Führungsteam eine erfahrene Kollegin, die unser Unternehmen erfolgreich mitgestaltet. Ihre Ernennung ist zugleich ein wichtiges Signal: Vielfalt – und dazu zählt auch ein aktives Diversity Management – bereichert unsere Zusammenarbeit und stärkt uns als Unternehmen“ , sagt Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe der Europ Assistance.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Group ist ein weltweit führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen. Seit der Gründung im Jahr 1963 unterstützt das Unternehmen Menschen in über 200 Ländern und Regionen – unter anderem mit medizinischer Hilfe auf Reisen, Mobilitäts- und Pannenhilfe, Services rund ums Zuhause, Gesundheits- und Seniorenbetreuung sowie Concierge-Leistungen. Als Teil der Generali Group gilt Europ Assistance als Pionier des Assistance-Konzepts.