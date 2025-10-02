Deloitte kürt „Austria’s Best Managed Companies“

Wien (OTS) -

Bereits zum fünften Mal in Folge zeichnet Deloitte Österreich gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien hervorragend geführte Unternehmen aus. Im Rahmen des international etablierten Programms „Best Managed Companies“ durchliefen die Teilnehmenden ein umfassendes Bewertungsverfahren. Die feierliche Übergabe des Awards erfolgte im Rahmen einer Gala am 1. Oktober 2025.



Steigende Inflation, eine stagnierende Wirtschaft und geopolitische Unsicherheiten stellen Österreichs Unternehmen aktuell vor große Herausforderungen. Angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingungen zeigen viele von ihnen eindrucksvoll, mit welchen Leadership-Qualitäten sie sich am heimischen wie auch am internationalen Markt behaupten. Deloitte Österreich gibt diesen Unternehmen nun gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien eine Bühne.



„Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten sind mutmachende Vorzeigeprojekte gefragt, die Unternehmerinnen und Unternehmern Orientierung, Sicherheit und Zuversicht geben“, betont Gottfried Spitzer, Partner und Family Business Leader bei Deloitte Österreich. „Auch heuer hat uns die Qualität der teilnehmenden Unternehmen überzeugt. Sie setzen Maßstäbe für andere und haben eine wichtige Vorbildrolle.“

Programm für die Besten

„Austria‘s Best Managed Companies“ richtet sich an österreichische Unternehmen mit einem jährlichen Mindestumsatz von 60 Millionen Euro. Dabei werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die in den Kategorien Strategie, Produktivität und Innovation, Governance und Finanzen sowie Kultur und Commitment glänzen.



Das zentrale Element von Best Managed Companies ist ein von Deloitte durchgeführter Workshop mit dem Top Management zur Detailanalyse der Schwerpunktbereiche. Die Grundlage bildet ein Bewertungsmodell, das Benchmarks von Preisträgern aus über 50 Ländern einbezieht.



„Es ist beeindruckend, wie Unternehmen selbst in herausfordernden Zeiten mit Innovationskraft, klaren Strategien und einer starken Unternehmenskultur Maßstäbe setzen. Der herausragende Auftritt der Preisträgerinnen und Preisträger macht Mut und stimmt optimistisch für die Zukunft“, erklärt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Das sind die Sieger 2025

Tirol

In Tirol wurde die 3CON Anlagenbau GmbH prämiert.



Salzburg

In Salzburg dürfen sich die Geislinger GmbH und die Hagleitner Hygiene International GmbH über die Auszeichnung freuen.



Oberösterreich

Zu den Prämierten aus Oberösterreich zählen die BMD Systemhaus Gesmbh, die BORBET Austria GmbH, die Fill Gesellschaft m.b.H., die Meinhart Kabel Österreich GmbH, die Swietelsky AG sowie die Zauner Anlagentechnik GmbH.



Kärnten

Kärnten ist mit der WILD Gruppe vertreten.



Steiermark

In der Steiermark wurden die ALWERA Gruppe, die KNAPP AG und die RINGANA GmbH ausgezeichnet.



Niederösterreich

Aus Niederösterreich zählen die Hausbetreuung Attensam GmbH und die LiSEC Austria GmbH zu den Gewinnern.



Wien

Wien ist mit der Frequentis AG und der Wiener Privatklinik Betriebs-Ges.m.b.H. & Co. KG vertreten.



Burgenland

Im Burgenland wurde die Unger Steel Group prämiert.



Mehr Informationen zur Initiative sind auf der Website von Austria's Best Managed Companies zu finden.





Zum Download:



Zitate der Preisträger:innen



Gruppenfoto von der Preisverleihung Credits Niklas Schnaubelt



Downloadlink Fotogalerie von der Preisverleihung



Foto Gottfried Spitzer Credits Deloitte/Thomas Topf



Foto Reinhard Karl Credits Eva Ketely





