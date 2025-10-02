  • 02.10.2025, 10:43:02
  • /
  • OTS0059

Das wird der Tag der offenen Tür im Parlament 2025

Buchung eines Zeitslots für den 26. Oktober über Website möglich

Wien (PK) - 

Am Nationalfeiertag öffnet das Parlament traditionell seine Türen. Dieses Jahr können Interessierte von 10 bis 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des parlamentarischen Geschehens werfen. Auch ein Austausch mit Politikerinnen und Politikern wird wieder möglich sein.

Rundgang bietet umfassende Einblicke

Besucher:innen erwartet ein 60-minütiger, geführter Rundgang. Die Tour führt über das Besucher:innenzentrum Demokratikum und das Plenarium unter der Glaskuppel in den Nationalratssaal. Anschließend geht es weiter in den Bundesratssaal und den Bundesversammlungssaal. Zum Schluss warten in der Säulenhalle Stände der Parlamentsklubs, wo ein Austausch mit Politiker:innen möglich ist. Auch die Präsident:innen von Nationalrat und Bundesrat werden in der Säulenhalle und im angrenzenden Empfangssalon die Besucher:innen begrüßen.

In den üblicherweise nicht zugänglichen Ausschusslokalen informieren Mitarbeiter:innen der Parlamentsdirektion über ihre Arbeitsbereiche. Der Ausgang erfolgt über die Rampe des Parlaments, die sonst nur hohen Staatsgästen vorbehalten ist und einen einmaligen Ausblick über die Ringstraße bietet.

Die Führungen werden auf Deutsch und Englisch sowie in Österreichischer Gebärdensprache angeboten. Für Kinder wird es einen Stickerpass, ein Quiz und eine Malstation geben.

Zeitslot über Parlamentswebsite buchen

Um Wartezeiten beim Zutritt zu verkürzen, werden auch heuer wieder Zeitslots vergeben. Die Buchung einer Zutrittszeit ist über die Parlamentswebsite möglich. Dort finden Interessierte auch Informationen über Gegenstände, die sie nicht mitnehmen dürfen.

Beim Zutritt in das Parlamentsgebäude finden eine Ausweis- und Sicherheitskontrolle statt. Der erste Einlass ist um 10 Uhr, der letzte buchbare Slot für den Zutritt um 14 Uhr verfügbar. (Schluss) kar

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright